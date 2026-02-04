Nelle puntate della terza stagione di Forbidden Fruit, Halit Argun tradirà nuovamente la moglie Yildiz Yilmaz. Questa volta, l’uomo d’affari si getterà tra le braccia di Leyla.

Kaya sposa Ender e delude la fidanzata Leyla

Dopo essere giunta a Istanbul, Leyla [VIDEO] fingerà di essere la sorellastra di Ender e Caner, per scappare dal marito violento Hilmi. Proprio quando la donna sarà sempre più vicina a Kaya, il suo consorte la rintraccerà. A evitare il peggio, ci penserà proprio Kaya, facendo arrestare il rivale.

A quel punto, Leyla continuerà a nascondere a Kaya di chiamarsi Ayse, e avvierà le pratiche per divorziare.

Inoltre, Leyla intraprenderà una relazione con Kaya, il quale poco dopo, verrà costretto dal figlio Yigit a sposare l’ex Ender. Per non perdere il figlio appena ritrovato, Kaya convolerà a nozze con Ender, finendo per spezzare il cuore alla fidanzata Leyla. Decisa a non essere l’amante di Kaya, la giovane si licenzierà, e servendosi della complicità dell’amica Yildiz, verrà assunta nell’azienda di Halit come nuova segretaria.

Yildiz fa pedinare Leyla

Dalle anticipazioni turche, si evince che Halit non riuscirà a resistere alla bellezza di Leyla. Ben presto, l’imprenditore verrà minacciato dal suo ex socio Nadir, il quale gli dirà di essere a conoscenza della sua relazione segreta con Leyla.

In seguito, decisa a capire il motivo per cui Halit respinge ogni sua richiesta, Yildiz farà pedinare Leyla, con il sospetto che potrebbe essere l'amante di suo marito.

A proposito di quest’ultima, Halit le affitterà una casa e le farà visita ogni volta che ne avrà l’occasione. Un giorno, Yildiz busserà alla porta della sua amica e la sorprenderà insieme a suo marito Halit. La reazione di Yildiz sarà durissima, visto che aggredirà Leyla tirandole i capelli, quando la incontrerà alla Holding. Sempre in tale circostanza, Yildiz umilierà anche il marito Halit.

Riepilogo: Halit ha tradito Yildiz anche con l’ex moglie Ender

In precedenza, Halit aveva tradito più volte la moglie Yildiz con la sua ex Ender. Appena era venuta a conoscenza della relazione extraconiugale del marito, Yildiz aveva inscenato una finta gravidanza, ma quando si era sottoposta a un nuovo test era risultata davvero incinta.