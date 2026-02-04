Tra pochi giorni sarà San Valentino e Gemma Galgani non dovrebbe festeggiarlo: stando alle anticipazioni delle ultime registrazioni di Uomini e donne, la dama ha eliminato il signor Ciro ed è rimasta in attesa di nuovi spasimanti. Sulle pagine del magazine del programma, però, la 76enne ha ricordato un 14 febbraio molto speciale e ha parlato della sua vita come quella di un romanzo ambientato negli anni '70.

Il romanticismo dentro e fuori gli studi di Uomini e donne

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne svelano che Gemma non avrà pace, anzi si barcamenerà a fatica tra momenti crisi e tentativi di riconquistare Mario.

Nelle registrazioni che ci sono state questa settimana, ad esempio, la dama ha avuto poco spazio: Maria De Filippi ha chiamato al centro studio Galgani solo per chiederle come si è trovata con il signor Ciro nei giorni precedenti.

La protagonista del trono Over ha interrotto la conoscenza, dopodiché si è riaccomodata nel parterre e non è più stata interpellata.

Stando a queste ultime novità, la 76enne non dovrebbe festeggiare San Valentino perché attualmente non ha un compagno o un corteggiatore con il quale condividere una giornata così romantica e speciale.

Gemma tra ricordi e speranza per il futuro

Il 4 febbraio, tramite il suo profilo Instagram, Gemma ha sponsorizzato l'articolo che le ha dedicato Uomini e donne Magazine questo mese e poi ha inviato i suoi follower a leggerlo per scoprire qualcosa in più sul suo passato.

"Leggete la mia storia, che è come un piccolo romanzo ambientato nella Torino degli anni '70", ha scritto la dama del trono Over sul web.

Anche se non ha un compagno con il quale festeggiare San Valentino, Galgani adora questa ricorrenza perché le ricorda bei momenti della sua giovinezza.

Le anticipazioni delle prossime puntate

Oggi, 4 febbraio, è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui Maria De Filippi ha rimproverato Gemma per l'ennesimo tentativo di riavvicinamento a Mario.

"Ancora parli con lui? Sta diventando un'ossessione", ha detto la conduttrice un po' stizzita.

Nei prossimi giorni, invece, Galgani sarà protagonista di un vero e proprio crollo emotivo che la porterà a prendere in considerazione l'ipotesi di abbandonare la trasmissione per sempre (alla fine non lo farà).