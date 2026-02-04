Nelle prossime puntate di La Promessa, in onda su Rete 4, il Capitano Lorenzo de la Mata sarà al centro di un confronto delicato. Margarita, determinata ad andare fino in fondo, metterà Lorenzo di fronte a un’accusa precisa: l’esistenza di un figlio mai riconosciuto, Benito Meléndez. A sostegno della sua tesi, la donna farà riferimento ad alcune fotografie e a presunti pagamenti di mantenimento effettuati in segreto a Granada. Il faccia a faccia tra i due farà emergere tensioni e verità scomode, con possibili conseguenze sugli equilibri interni al palazzo.

Margarita sfida Lorenzo: sa la verità sul figlio illegittimo

Margarita avvierà un confronto diretto con Lorenzo, convinta che l’uomo nasconda una verità legata al suo passato. La donna sosterrà di conoscere dettagli precisi su quello che ritiene essere il figlio illegittimo del capitano, mettendo in discussione le sue continue smentite.

Margarita ricatta Lorenzo: ‘So dove vive tuo figlio’

Durante il colloquio, Margarita affermerà di sapere il nome del ragazzo e il luogo in cui vive: “E se ti dicessi che conosco il nome di tuo figlio e so dove vive? — dirà — So anche dei soldi che versi alla madre per mantenerla in silenzio”. Lorenzo continuerà a negare ogni accusa: “Non sai nulla, perché non esiste alcun figlio”.

Margarita ha le prove: la foto del figlio di Lorenzo

Margarita, però, ribadirà la propria posizione, facendo riferimento a un nome preciso e sottolineando che il ragazzo vive lontano dal palazzo: “Benito Meléndez. Vive a Granada e non sa nulla di tutto questo”. Proseguendo, Margarita menzionerà anche il denaro che Lorenzo verserebbe ogni anno alla madre del ragazzo e mostrerà di essere in possesso di una fotografia: “Mille pesetas all’anno non sono poche — osserverà — Il ragazzo è qui. In effetti, non somiglia molto al padre”.

Il confronto si concluderà senza una presa di posizione definitiva da parte di Lorenzo, ma la sicurezza con cui Margarita esporrà questi elementi rafforzerà la sua intenzione di usare quanto sa per impedire il matrimonio tra Lorenzo e Ángela. La vicenda resterà aperta e continuerà a influenzare le dinamiche all’interno del palazzo.