Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Yildiz riceverà alcune foto che ritraggono Halit e Leyla a pranzo insieme. La donna crederà che suo marito la stia tradendo con la segretaria, essendo all'oscuro che si tratta di un piano organizzato da Ender e Sahika.

Sahika vuole allontanare Yildiz e Halit

Leyla lascerà l'azienda di Kaya, appena diventato marito di Ender su richiesta di Yigit. Yildiz aiuterà la donna a trovare una nuova occupazione come segretaria di Halit. Sahika, intanto, avrà intenzione di mandare a monte le nozze tra la sorella di Zeynep e l'imprenditore.

La donna minaccerà Ender di raccontare che è stato Yigit ad aggredirla e farla cadere nelle acque del Bosforo se non l'aiuterà nel suo piano. La darklady vorrà spingere Leyla tra le braccia di Halit. Ender si piegherà al ricatto della cognata.

La madre di Yigit metterà così in cattiva luce Yildiz, rea di aver fatto ricadere su di lei la colpa del furto di una foto di Nadir. Ender farà recapitare alla sorella di Zeynep un falso invito per una festa di beneficenza. Quest'ultima all'oscuro che si tratti di un casinò deciderà di andare all'evento insieme a Zehra.

Yildiz crede che Halit abbia una tresca con Leyla

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Zehra e Yildiz andranno incontro ad un grattacapo che farà arrabbiare Halit.

Le due donne saranno coinvolte in una retata, ideata da Sahika dopo una soffiata di Ender. Per questa ragione, Zehra e Yildiz finiranno in galera. Halit aiuterà moglie e figlia a venire scarcerate, dimostrandosi molto arrabbiato per la scabrosa vicenda.

L'imprenditore chiederà poi a Leyla di uscire con lui a pranzo per parlare di alcune cose. La giornata verrà spiata da un uomo che farà alcune foto che spedirà ad Yildiz. Quest'ultima sospetterà che suo marito abbia una tresca con Leyla, ignara che si tratti di un piano organizzato da Ender. Il pubblico scoprirà che Sahika ha aiutato Nadir ad allontanare Yildiz da Halit e averla tutta per sé. Il dettaglio sarà ignorato da Ender, sicura che Sahika voglia vendicarsi sia di Nadir che del signor Argun.

Caner si è scusato con Kaya per non avergli detto che Ender era ancora viva

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine febbraio su Canale 5, Ender ha fatto ritorno a Istanbul durante la festa per la pubblicazione del primo libro di Zehra. L'arrivo della donna ha profondamente scosso Kaya ed Erim, che l'hanno creduta morta per lunghi otto mesi. In questa circostanza, Ender ha accusato Sahika di averla fatta cadere nelle acque del Bosforo. Allo stesso tempo, Caner si è scusato con Kaya per avergli nascosto che la sorella era ancora viva.