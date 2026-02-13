Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit previste prossimamente su Canale 5 raccontano che Nadir ordinerà a Sahika di abbandonare Istanbul per non essere riuscita a sposare Halit. La darklady avvelenerà il signor Argun, Yildiz Yildiz (Eda Ece) ed Ender Celebi prima di lasciare Istanbul.

Sahika avvelena Halit, Yildiz ed Ender prima di lasciare Istanbul

Nadir dimostrerà di non avere più bisogno di Sahika. L'uomo inviterà la sorella di Kaya a lasciare Istanbul non essendo riuscita a sposare Halit e quindi portare a termine il piano. Il pubblico scoprirà che l'imprenditore non è altro che un vecchio socio del signor Argun che ha un conto in sospeso con lui.

Prima di andarsene, Sahika non esiterà ad avvelenare Halit, Yildiz, Ender e Aysel. Fortunatamente tutti i personaggi sopravviveranno grazie al tempestivo intervento dei medici. Intanto tutti i sospetti si concentreranno sulla sorella di Kaya mentre Nadir si recherà a fare visita ad Halit, che si troverà privo di sensi in ospedale. Il signor Argun capirà di aver visto l'ex socio al suo capezzale anche se non avrà alcuna prova per dimostrare la sua teoria.

Nadir vuole vendicarsi di Halit

Le anticipazioni rivelano che Halit chiederà al suo legale di scoprire se Nadir è uscito di galera. I telespettatori scopriranno che l'imprenditore aveva fatto arrestare Nadir poiché coinvolto in alcuni affari illegali nell'holding che gestivano insieme.

Una volta ripreso la sua posizione economica, Nadir aveva giurato vendetta ai danni del signor Argun, coinvolgendo Sahika nel suo piano. Il nuovo arrivato farà in modo d'incontrare casualmente Ender e Yildiz per poi salvare la vita di Erim, quando rischierà di venire investito da un motorino.

Sahika ha ordinato a Yigit di conquistare il cuore di Lila

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda a metà febbraio su Canale 5, Emir ha chiesto ad Halit di relegare Yildiz nelle stanze della servitù. La decisione non è piaciuta alla sorella di Zeynep, la quale ha meditato una vendetta ai danni di Halit e Sahika. Quest'ultima, intanto, ha continuato a tramare ai danni della famiglia Argun.

La darklady ha ordinato ad Yigit di conquistare il cuore di Lila e poi ha incoraggiato Zehra a pubblicare il suo manoscritto presso una casa editrice che l'aveva inizialmente rifiutato. La figlia di Halit ha però trovato un altro editore disposto a pubblicare il suo libro dietro ad un lauto anticipo. La giovane ha accettato la proposta ed ha raccontato la bella novità alla famiglia che non è rimasta piacevolmente colpita. Halit ha sospettato che Zehra fosse stata truffata dall'editore.