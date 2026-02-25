L'altra sera sui social è stata pubblicata una nuova foto di Helena Prestes, in particolare lo scatto di un recente shooting in cui è stata truccata e pattinata da un suo caro amico. Questo post ha fatto incetta di like e complimenti, infatti sono stati in moltissimi ad elogiare la bellezza naturale della modella di origini brasiliane, a partire dal suo make-up artist.

L'elogio alla bellezza di Helena

Sono tanti i progetti ai quali Helena ha lavorato nell'ultimo periodo, e la maggior parte di questi l'hanno vista posare davanti agli obiettivi di fotografi prestigiosi.

Il 24 febbraio in rete è stata pubblicata una nuova foto di Prestes, e il primo a diffonderla è stato il ragazzo che l'ha truccata e pettinata in quell'occasione (che è anche un suo caro amico).

"L'unica e sola Helena Prestes", sono le belle parole che il giovane ha dedicato alla modella su Instagram poche ore fa.

In quest'immagine la 35enne appare naturale e sensuale, un mix perfetto che ha conquistato tutti.

Sto finendo le parole per descrivere la bellezza di questa donna 🤍#heleners pic.twitter.com/z0N9qRjJQv — Alina 06 Chelaru (@AlinaChelaru06) February 24, 2026

Il supporto dei fan sui social

In queste ore Helena ha ricevuto moltissimi complimenti anche dalle persone che la seguono sui social, in particolare quelle che gioiscono con lei per ogni traguardo che raggiunge nel suo lavoro.

"Ho finito le parole per descrivere la bellezza di questa donna", "Pazzesca", "Lei è perfetta", "Brilla", "Stupenda", "Per me qui è illegale", "Incantevole", "Meravigliosa", "Uno spettacolo", "Bellezza, classe ed eleganza", "Hanno saputo valorizzarla al massimo in questo scatto", "Delicata e naturale", "Mi sono innamorata un'altra volta", si legge su X in questi giorni.

La versatilità nel lavoro

In quest'ultimo anno Helena ha dimostrato di saper fare tante cose e tutte molto bene: la 35enne fa la modella da quando era un'adolescente, ma dopo l'esperienza al Grande Fratello si è cimentata anche con altro.

Prestes è a proprio agio davanti alle telecamere, ma le si addice anche il ruolo di imprenditrice: in questi mesi, infatti, la donna ha investito in un brand di vestiti fatti all'uncinetto e in un altro di sculture realizzare con le stampanti 3D e poi ultimate a mano.

Ovviamente Helena è anche un'ottima testimonial, infatti non si contano più gli spot e le sponsorizzazioni che ha fatto da quando è uscita dalla casa più spiata d'Italia.