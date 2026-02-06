Sono passati diversi giorni da quando Helena Prestes ha raggiunto la Svizzera per partecipare ad alcuni eventi organizzati da un popolare brand di moda. Qualche ora fa, però, la modella ha condiviso con i suoi fan un regalo che porterà ad Javier Martinez non appena tornerà a casa: si tratta di un profumo di marca personalizzato, infatti sulla bottiglia è stato stampato il nome del pallavolista accanto al suo numero portafortuna ("Javi 7").

Il pensiero di Helena per il compagno

In questi giorni Helena e Javier sono lontani per motivi di lavoro, ma a breve si ricongiungeranno e festeggeranno il loro primo anno di fidanzamento.

Se Martinez usa poco i social, Prestes racconta gran parte delle sue giornate su Instagram o su TikTok e l'altra sera ha voluto condividere con chi la segue una foto molto esplicativa.

Da Gstaad, dove si trova dall'inizio della settimana ospite di un famoso brand, la modella ha mostrato un regalo che porterà al compagno non appena tornerà a casa: si tratta di un profumo di marca personalizzato, infatti sulla bottiglia si legge "Javi 7" (nome e numero portafortuna del pallavolista di origini argentine).

Questa sorpresa farà sicuramente molto piacere a Javier, che è già pronto a riabbracciare la sua dolce metà di ritorno a Terni.

I commenti dei fan su X

Anche se è lontana per lavoro, Helena pensa sempre a Javier e lo coinvolge in tutto quello che fa.

"I loro profumi, che meraviglia", "Lei è davvero speciale", "Siamo a livelli altissimi", "Lei sarà sempre la sua prima fan", "Helena è unica", "Le persone belle come lei si possono contare sulle dita di una mano", "Wow", "Brava Helena", "Sta lavorando e il suo primo pensiero è il profumo per Javier, incredibile", si legge su X in queste ore.

I progetti degli Helevier per il futuro

Helena e Javier sono fidanzati da un anno, ma hanno già progetti molto importanti per il futuro.

A fine stagione Martinez lascerà la pallavolo (lo ha anticipato in diverse interviste) e con Prestes si trasferirà a Lecco, dove hanno comprato una nuova casa.

Il 30enne ha anche dichiarato che vorrebbe mettersi alla prove in nuovi ambiti professionali, e c'è chi è convinto che potrebbe cominciare a lavorare nella moda come la fidanzata.