Crescono gli ascolti di Uomini e donne e ieri, 5 febbraio, la puntata quasi interamente dedicata all'ennesimo "no" di Mario Lenti a Gemma Galgani è stata seguita da più di 2,6 milioni di spettatori (lo share ha superato il 25,2%). Il pubblico sembra preferire di gran lunga i confronti tra le dame e i cavalieri del parterre Over rispetto a quelli tra tronisti e corteggiatrici, che vengono quasi sempre proposti nella seconda parte tra una pubblicità e l'altra.

L'ennesima delusione d'amore di Gemma

Giovedì scorso Gemma è stata protagonista di una puntata di Uomini e donne ricca di colpi di scena: la dama si è riproposta a Mario per l'ennesima volta in questa stagione, ed è stata nuovamente rifiutata.

Maria De Filippi ha concesso molto spazio alla dama che da oltre 17 anni è nel cast del dating-show, e lo ha fatto soprattutto per provare a dissuaderla dall'idea che il cavaliere le direbbe "no" solo per paura delle critiche.

"Lo hai capito che non gli piaci? Questa pantomima va avanti da settimane, ora basta. Perché insisti? Ma non è che voi due avete un accordo? Tutto questo non ha senso", ha detto la padrona di casa del programma pomeridiano di Canale 5.

I dati della puntata del 5 febbraio

La puntata di Uomini e donne quasi interamente dedicata a Gemma è stata seguita da 2,6 milioni di spettatori, un vero e proprio record per questa edizione.

Il 5 febbraio, dunque, nel primo pomeriggio Canale 5 ha superato il 25,2% di share e il merito è soprattutto dei protagonisti del parterre Over e dei loro drammi sentimentali.

Uomini e Donne sale al 25,2% di share e sfiora i 2.600.000 telespettatori #uominiedonne pic.twitter.com/zlkkVcoYPy — trashtvstellare (@tvstellare) February 6, 2026

Giovedì scorso, infatti, agli Elios c'è stata anche l'inaspettata rottura tra Carlo e Sabrina: lui ha deciso di chiudere la conoscenza e poi di lasciare il programma perché la dama non ricambierebbe il suo sentimento.

I tronisti di Uomini e donne non convincono

Gemma, Mario, Sabrina, Alessio, Rosanna, Elisabetta e Sebastiano sono solo alcuni dei componenti del parterre Over che stanno contribuendo al successo dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne.

Per quanto riguarda i tronisti del cast, fino ad ora nessuno di loro sembra essere ancora entrato nel cuore dei telespettatori, tant'è che Maria De Filippi si occupa dei loro percorsi sempre nella seconda parte della puntata, ovvero quella interrotta da almeno tre spazi pubblicitari in meno di mezz'ora.