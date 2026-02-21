Le prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 che porteranno verso il gran finale di questa fortunata stagione, potrebbero vedere Marta al centro dell'attenzione dopo che la donna scoprirebbe la verità sul conto di Odile.

In queste settimane abbiamo visto che Umberto ha scoperto di essere il vero padre di Odile ma, per tener fede alla promessa fatta alla contessa, ha scelto di non rivelarlo.

Con gli episodi conclusivi di quest'anno, Marta potrebbe scoprire la verità ascoltando proprio una conversazione privata tra Umberto e Adelaide, restando a dir poco scossa e amareggiata.

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore continua ad appassionare il pubblico del pomeriggio di Rai 1 e, in vista del gran finale di questa stagione, emergeranno delle verità clamorose e importanti legate al segreto della contessa Adelaide, la quale ha scelto di non rivelare ancora a sua figlia tutta la verità legata al padre Umberto Guarnieri.

Un duro colpo per il commendatore che, nel corso degli ultimi episodi trasmessi su Rai 1, si è sentito pronto a difendere gli interessi di sua figlia seppur sotto copertura, cercando di tenerla lontana da Ettore e Greta, dopo aver cominciato ad avere dei seri dubbi sul conto dei due fratelli, chiedendo addirittura a Matteo Portelli di poter indagare sul loro conto per scoprire la verità.

Marta scopre che Odile è sua sorella: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10

Con il finale di questa decima stagione, però, la verità potrebbe venire prepotentemente a galla dopo il ritorno in scena della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo, la quale tornerebbe a Milano dopo essere stata per diversi mesi in un convento.

Umberto, in vista delle nozze di Odile e complici i suoi numerosi dubbi sul conto di Ettore, chiederebbe ad Adelaide di affrontare il discorso con Odile al più presto, rivelandole una volta per tutte di essere il vero padre biologico.

La conversazione tra i due potrebbe essere ascoltata segretamente da Marta Guarnieri, la quale in questo modo scoprirebbe la verità su Odile, restando a dir poco scossa e amareggiata.

Marta, quindi, entrerebbe a gamba tesa nella conversazione tra suo padre e la zia Adelaide, chiedendo tutte le spiegazioni del caso.