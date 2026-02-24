Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 previste dal 2 al 6 marzo in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che Umberto si ritroverà in gran difficoltà con Odile, dato che dovrà darle delle spiegazioni in merito alla sua indagine sul conto di Ettore.
Intanto Enrico cercherà di trovare una soluzione per arrivare a capire il perché dei problemi di salute dei bambini potendo contare anche sul pieno supporto di Barbara che, grazie alle sue intuizioni, si rivelerà una alleata preziosa per il medico.
Umberto rischia grosso con Odile: anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 2 al 6 marzo
Umberto si ritroverà messo alle strette nel momento in cui Ettore scoprirà tutta la verità sull'indagine segreta che il commendatore ha portato avanti a sua insaputa, per cercare di scoprire la verità sul conto della mamma e dei suoi familiari.
Ettore non la prenderà bene e finirà per mettere subito al corrente Odile, finendo per incrinare anche il suo rapporto con Umberto.
Il commendatore si ritroverà in rotta con il giovane Marchese e tale situazione finirà per danneggiare anche il suo legame con Odile. Adesso, infatti, Umberto rischia di incrinare il rapporto con la figlia che non sa ancora la verità sul padre biologico.
Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore dal 2 al 6 marzo 2026, inoltre, rivelano che Enrico continuerà a indagare per cercare di capire cosa sta succedendo ai vari bambini che sono stati ricoverati dopo una intossicazione.
Enrico indaga per scoprire la verità sui bambini avvelenati nei prossimi episodi de Il Paradiso 10
Il medico proverà a trovare una soluzione e troverà pieno supporto grazie a Barbara, la venere strappata dagli studi di Medicina, la quale aiuterà il medico a trovare il vero nocciolo di questa intricata matassa: tutto parte da un episodio di inquinamento ambientale.
A quel punto Enrico si metterà all'opera per riuscire a trovare il rimedio per i bambini e denunciare i responsabili di questo disastro.
Intanto Irene continuerà a sperare nella sua storia d'amore con Cesare, ma Rebecca riuscirà a intromettersi nel loro rapporto dando dei giudizi poco carini.