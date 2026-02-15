Cambio programmazione sulle reti Rai durante il prossimo marzo 2026. Le novità riguarderanno il ritorno in scena della fiction Imma Tataranni 5 con protagonista Vanessa Scalera, di cui saranno trasmesse le puntate conclusive di sempre.

Il Paradiso delle signore 10, invece, andrà avanti regolarmente nella fascia del primo pomeriggio con gli episodi inediti di questa fortunata stagione che andrà avanti fino a maggio inoltrati in daytime.

Il ritorno di Imma Tataranni 5: cambio programmazione Rai marzo 2026

La prima serata di Rai 1 tornerà a puntare su Imma Tataranni - Sostituto procuratore, la fiction poliziesca che vede protagonisti Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, che nelle stagioni precedenti ha registrato un'ottima media di oltre 4,4 milioni di spettatori e picchi del 26% di share.

La nuova stagione è in programma a partire da domenica 8 marzo su Rai 1 e saranno le puntate conclusive di sempre di questa saga, pronta a chiudere i battenti dopo cinque stagioni di grande successo.

In prime time, sempre su Rai 1, spazio anche alla nuova edizione di The Voice Generations condotto da Antonella Clerici, reduce dal grande successo Auditel della finale di The Voice Kids, che ha ottenuto una media di quasi 3,4 milioni di spettatori con uno share del 23,50%, battendo C'è posta per te fermo a 3,2 milioni pari al 22% di share.

Il Paradiso delle signore 10 confermato e prosegue

Nel daytime di marzo, invece, è confermato l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10: la soap opera pomeridiana che vede protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina andrà in onda regolarmente nella fascia oraria che va dalle 16:10 alle 17:00 circa.

Un appuntamento confermato alla luce degli ottimi ascolti registrati dalla serie italiana nel corso di queste ultime settimane di programmazione, con dati in netta crescita e una media che arriva a sfiorare la soglia di 1,8 milioni di fedelissimi al giorno malgrado l'agguerrita concorrenza Mediaset, quest'anno rappresentata da La forza di una donna.

E, per questa decima stagione della soap, la Rai ha scelto di allungare ulteriormente la durata della serie italiana, la quale andrà in onda fino a fine maggio in prima visione assoluta.