Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una scelta importante che una delle protagoniste sarà costretta a prendere. Nella puntata in onda martedì 24 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Cesare metterà Irene di fronte a una decisione inattesa, invitandola a uscire proprio nel momento in cui lei aveva deciso di trascorrere la serata a casa con le amiche. Nel frattempo Tancredi scoprirà che Rosa e Marcello si sono lasciati, una notizia destinata a cambiare gli equilibri tra i personaggi. Intanto, Umberto continuerà ad alimentare i dubbi di Marta riguardo a Ettore, convinto che il giovane Marchesi non sia del tutto trasparente.

Irene viene messa di fronte a una scelta

La puntata di martedì 24 febbraio avrà al centro delle trame anche un evento storico realmente avvenuto nel febbraio del 1967: il Festival di Sanremo. Proprio la kermesse canora offrirà a Irene lo spunto per organizzare una serata tra amiche e guardare tutte insieme la trasmissione televisiva. Tuttavia, la giovane si troverà improvvisamente a un bivio: dopo aver pianificato l’incontro con le Veneri, Cesare la sorprenderà con un invito inaspettato. La capocommessa de Il Paradiso delle signore dovrà quindi decidere come comportarsi. Le anticipazioni, però, non rivelano quale sia la meta scelta dall’avvocato Brugnoli per stupire la sua fidanzata, né chiariscono quale soluzione troverà Irene per uscire da questa situazione delicata.

Tancredi viene a sapere che Rosa e Marcello si sono lasciati

Nel frattempo, la puntata approfondirà anche le vicende sentimentali di Rosa e Marcello, ormai entrambi single dopo la fine della loro relazione. Tancredi verrà a sapere che la giornalista è tornata libera e inizierà a fantasticare sulla possibilità di conquistarla, convinto che tra loro possa esserci una nuova occasione. Mentre Di Sant’Erasmo si lascia trasportare dai suoi sentimenti, Marcello reagirà concentrandosi completamente sul lavoro: Barbieri si rimetterà subito in moto e avrà un’idea per rilanciare la rivista de Il Paradiso delle signore. Umberto, invece, non riuscirà più a nascondere i suoi timori riguardo a Ettore. Guarnieri farà un passo significativo confidando a Marta le sue perplessità sul comportamento ambiguo dello stilista, ormai fidanzato ufficialmente da qualche settimana con Odile.

Infine, una nuova preoccupazione colpirà i coniugi Puglisi: la lavatrice di casa si romperà, aggiungendosi alle ansie già presenti per la situazione del Gran Caffè Amato, dove presto mancherà la figura chiave del cuoco, ruolo che Mimmo ha ricoperto con grande talento.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Cesare ha regalato l'anello di fidanzamento a Irene

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Cesare ha regalato a Irene l’anello di fidanzamento, ufficializzando così la loro relazione. Johnny, invece, è rimasto profondamente deluso quando ha scoperto che la Venere aveva ricevuto il gioiello dal compagno dopo che Rebecca gli aveva rivelato l’importante passo che Brugnoli stava per compiere.

Nel frattempo Delia è riuscita a far confessare a suo cugino di essersi innamorato di Irene, mentre Barbara aveva intuito già da tempo che il magazziniere provava un sentimento forte per la capocommessa.