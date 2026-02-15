C'era grande attesa per la messa in onda dell'intervista di Helena Prestes e Javier Martinez a Verissimo, e i fan non sono rimasti affatto delusi. La modella e il pallavolista si sono raccontati a cuore aperto e hanno detto che sognano di sposarsi e di diventare genitori al più presto. La 35enne ha anche parlato delle condizioni di salute del padre e poi si è commossa quando il fidanzato le ha letto una lettera a sorpresa.

I progetti degli Helevier per il futuro

Il primo incontro nella casa del Grande Fratello, le discussioni e il sentimento che è sbocciato dopo mesi d'amicizia: è iniziato da qui il racconto della storia d'amore di Helena e Javier nella puntata di Verissimo del 15 febbraio.

Gli Helevier hanno parlato di come è stato il primo anno da fidanzati, delle difficoltà che hanno affrontato e superato dopo la fine del reality e dei progetti che stanno facendo per il loro futuro insieme.

Quando Silvia Toffanin ha chiesto cosa sognano, la modella e il pallavolista hanno risposto quasi all'unisono: "Matrimonio e figli arriveranno, ora ci sono un po' di cose da sistemare. Per fare passi così importanti, serve stabilità".

Martinez ha anche accennato alla casa che ha comprato con la compagna a Lecco e dove dovrebbero traslocare dopo la fine di questa stagione sportiva.

L'entusiasmo dei fan sui social

L'intervista di Helena e Javier a Verissimo ha emozionato tutti i loro fan, soprattutto quando il pallavolista ha sorpreso la compagna con una romantica lettera.

"Abbiamo appena assistito al racconto di una storia bellissima", "Che favola", "Sono la coppia più bella", "Stupendi e divertenti", "Ho avuto i brividi", "Dolci e innamorati", "Alla faccia dei rosiconi", "Piango sempre quando li vedo", "Il loro sentimento è così puro", "Non mi riprenderò più", si legge su X il 15 febbraio.

Ancora tv per Helena e Javier

Gli appuntamenti con gli Helevier non sono finiti, anzi tra circa 24 ore la coppia tornerà con un'ospitata attesissima da tutto il fandom.

Dopo mesi di rinvii e dubbi, il 16 febbraio andrà in onda la puntata di Celebrity Chef con protagonisti Helena e Javier: i due si sfideranno in cucina e una giuria di esperti deciderà chi preparerà i piatti migliori.