Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Enver perderà la sua abitazione in un incendio, provocato da una sua disattenzione. L'uomo lascerà una candela accesa sul tavolo che ridurrà in cenere la sua dimora.

Enver inizia ad avere delle allucinazioni

Tutto inizierà quando Enver avrà delle allucinazioni in seguito alla morte di Hatice. Il sarto inizierà a vederla ovunque e persino parlarci. Hatice visibilmente ringiovanita continuerà a chiedere all'uomo di prendersi cura di Sirin, più in difficoltà rispetto alla sorellastra Bahar.

Una sera, Enver approfitterà dell'assenza della figlia per vestirsi in modo elegante e organizzare una cena elegante per lui ed Hatice, che comparirà in ritardo. La donna rimarrà poco tempo col marito per poi scomparire nel nulla. In questo modo, Enver comprenderà che Hatice è solo frutto della sua immaginazione. Il sarto deciderà di gettarsi sul divano dove dilaniato dalla sofferenza si addormenterà dimenticando accesa una candela.

Enver perde la casa a causa di un incendio

Le anticipazioni della serie tv rivelano che la candela appiccherà il fuoco alla tovaglia, le cui fiamme inizieranno a propagarsi per tutta la casa, provocando un brutto incendio. Enver uscirà illeso dalla casa condivisa con Hatice.

Bahar ospiterà sia l'uomo che Sirin a casa sua. Molto presto il sarto inizierà a valutare un'altra sistemazione quando si renderà conto che la convivenza tra le due sorellastre è impossibile. L'uomo prenderà alloggio nella casa che un tempo era abitata da Sarp, ucciso per mano di Sirin, che aveva manomesso la sua flebo in ospedale.

Sirin ed Enver si sono recati a trovare Sarp e Bahar in ospedale

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a metà febbraio su Canale 5, Bahar Cesmeli ha chiesto scusa a Sarp per non aver accolto nei migliori dei modi dopo essere tornato nella sua vita. Enver ha dimostrato di non aver superato il lutto di Hatice. Il sarto ha iniziato a vedere il fantasma di sua moglie aggirarsi nella sua abitazione.

La dottoressa Jale, invece, ha proposto a Ceyda di lavorare per la signora Fazilet, che ha bisogno di assistenza per il figlio rimasto su di una sedia a rotelle. La cantante ha accettato la proposta della donna, iniziando a lavorare per Raif. Il giovane si è dimostrato molto ostile alla presenza di una badante in casa sua. Ceyda ha deciso di non darsi per vinta. Infine Bahar e Sarp hanno condiviso la stanza d'ospedale dove hanno iniziato a raccontarsi i loro sogni per l'imminente futuro insieme. Sirin si è recata a trovare la coppia in compagnia di Enver.