Cambio programmazione per Io sono Farah nel palinsesto di martedì 24 febbraio 2026. L'appuntamento con la soap opera andrà in onda in versione del tutto eccezionale e speciale per sfidare al meglio l'appuntamento iniziale con il Festival di Sanremo 2026, condotto da Carlo Conti su Rai 1.

E, per tale occasione, i vertici del Biscione hanno scelto di allungare la serie turca trasmettendola anche in terza serata nel palinsesto serale di Canale 5.

Cambia la programmazione della soap Io sono Farah nel palinsesto di martedì 24 febbraio

Gli spettatori e appassionati della serie turca che vede protagonista Demet Ozdemir dovranno fare i conti con una programmazione speciale e del tutto eccezionale durante la settimana in cui andrà in onda il Festival della canzone italiana di Sanremo, quest'anno condotto da Carlo Conti con la partecipazione di Laura Pausini.

Il primo appuntamento settimanale è in programma martedì 24 febbraio contro la serata inaugurale della kermesse canora e avrà una durata del tutto speciale rispetto al solito.

La messa in onda è prevista a partire dalle 21:55 circa, subito dopo il consueto appuntamento con La ruota della fortuna, in onda ininterrottamente dalla scorsa estate.

Mediaset allunga la durata di Io sono Farah nella fascia serale del 24 febbraio

Questa volta, però, Mediaset ha scelto di allungare la durata degli episodi di Io sono Farah da trasmettere nella fascia serale, dato che la soap andrà in onda anche nella terza serata di Canale 5.

L'appuntamento inedito con la soap non terminerà intorno alle 00:10, così come è accaduto nelle settimane precedenti, bensì andrà avanti fino all'1:05 di notte.

Una scelta dettata dall'esigenza di tenere incollato il pubblico affezionato della soap opera su Canale 5 per tutta la fascia di prime time, così da evitare un travaso di spettatori sulla rete ammiraglia della tv di Stato, dove sarà in onda l'appuntamento con la kermesse musicale.

Il secondo appuntamento della settimana con Io sono Farah è poi previsto per la serata di venerdì 27 febbraio e dovrà sfidare l'attesa serata delle Cover di Sanremo 2026, che prevede la presenza di numerosi Big della musica italiana.