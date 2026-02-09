Io sono Farah andrà in onda di venerdì sera con tre episodi inediti su Canale 5 il 13 febbraio, mentre martedì 10 ci sarà Colpa dei sensi.

La serie tv con Gabriel Garko è stata spostata perché nella serata di venerdì scorso c'era la cerimonia di apertura dei giochi olimpici su Rai 1 e Mediaset ha preferito evitare la sfida degli ascolti.

L'arrivo di Mahmud e le nozze imposte a Farah e Behnam

Io sono Farah è stata sposata al venerdì 13 febbraio, almeno per quanto riguarda la settimana in corso, per far spazio a Colpa dei sensi martedì 10 febbraio. La decisione di Mediaset è dovuta probabilmente al fatto che non ha voluto sacrificare la fiction di Gabriel Garko che venerdì scorso avrebbe dovuto sfidare la cerimonia di apertura dei giochi olimpici in onda su Rai 1.

I fan di Tahir e della sua famiglia, quindi, dovranno aspettare ancora qualche giorno per il lungo appuntamento serale di Io sono Farah e accontentarsi delle brevi puntate pomeridiane per non perdere il filo delle vicende. Non è ancora chiaro se l'appuntamento con Io sono Farah resterà sempre al venerdì o se si tratta solo di un'eccezione per questa settimana. Le trame di Io sono Farah si fanno sempre più avvincenti con l'arrivo dello zio Mahmud che imporrà le nozze tra Behnam e Farah. Quest'ultima sarà in seria difficoltà, anche perché Tahir non potrà correre a salvarla, visto che sarà prigioniero in Iran.

La nuova puntata di Colpa dei sensi martedì 10 febbraio su Canale 5

La fiction Colpa dei sensi torna su Canale 5 martedì 10 febbraio con una puntata inedita.

Secondo le anticipazioni tv, Davide continuerà ad indagare sul passato dei suoi genitori e capirà che sua madre aveva un amante. Dopo aver scoperto la sua identità, Davide chiederà a Laura di accompagnarlo a Fermo per saperne di più e lei accetterà: nessuno dei due si accorgerà che qualcuno li sta seguendo. Poco dopo, però, la donna avrà un malore e appena Enrico verrà a saperlo vorrà andare fino in fondo alla questione. L'uomo imporrà a sua moglie di effettuare tutti gli accertamenti del caso, ma non saprà che Laura nasconde un segreto. Non mancherà la tensione tra Davide ed Enrico, anche se Loris proverà a calmare gli animi.