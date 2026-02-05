La forza di una donna torna nei palinsesti di canale 5 anche nella fascia serale, subito dopo i due appuntamenti di Io sono Farah in prime time.

Le anticipazioni tv riportano un momento cruciale per le trame, perché Arif e Piril scopriranno che Bahar e Sarp sono tornati insieme.

La forza di una donna in seconda serata

La forza di una donna ricompare in seconda serata nella guida ufficiale di Canale 5 che torna sui suoi passi e ripropone una puntata più lunga della dizi. L'appuntamento era già previsto per martedì 3 febbraio, ma è stato cancellato nelle ore precedenti la programmazione per motivi ancora non chiariti.

La messa in onda de La forza di una donna è prevista per martedì 10 febbraio con un doppio appuntamento: quello consueto del pomeriggio intorno alle 16.00 e quello speciale in seconda serata. Alle due puntate di Io sono Farah, seguiranno due episodi inediti de La forza di una donna che continueranno fino alle 00.50. I fan della dizi turca potranno seguire le storie di Bahar e della sua famiglia per un periodo più lungo, visto che l'appuntamento pomeridiano si svolge in appena venti minuti. Le trame sono ad un punto cruciale delle storie dei protagonisti: Hatice ha appena perso la vita e Bahar si trova a dover ricominciare dopo l'incidente. Sarà difficile per lei ricostruire il rapporto con Arif che era alla guida dell'auto e suo malgrado è considerato il responsabile di tutto quello che è successo.

Il ritorno di Sarp e Bahar distruggerà Piril e Arif

Nella puntata de La forza di una donna di martedì 10 febbraio in seconda serata, Piril arriverà in ospedale appena saprà dell'incidente di Sarp. Quando arriverà nel corridoio, poco prima di entrare nella stanza di suo marito, però, la donna vedrà che dorme accanto a Bahar e capirà che sono tornati insieme. Piril sarà sconvolta e triste perché si renderà conto di aver perso Sarp per sempre, ma non sarà l'unica ad essere delusa da tutto questo. Anche Arif assisterà alla scena e si lascerà andare ad un pianto disperato prima di consegnarsi alla polizia e pagare il suo debito con la giustizia. L'uomo, infatti, preso dall'ansia di arrivare subito in ospedale, è passato con il rosso il giorno dell'incidente.