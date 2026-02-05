La fiction ‘L’invisibile’, trasmessa su Rai1, ha registrato il miglior risultato in termini di ascolti nel prime time, confermando l’interesse del pubblico per le produzioni della rete. Il programma ha superato la concorrenza nella fascia serale, consolidando la posizione di Rai1 tra le preferenze degli spettatori. Parallelamente, il game show ‘Affari Tuoi’ continua a ottenere dati positivi, mantenendo un trend di ascolti costante e significativo.

‘L’invisibile’ domina la prima serata

La fiction ‘L’invisibile’ ha riscosso un notevole successo durante la sua messa in onda su Rai1, risultando il programma più seguito nella fascia oraria del prime time.

Questo risultato conferma la capacità della rete di proporre contenuti in grado di attrarre un vasto pubblico, grazie anche alla qualità delle produzioni e alla scelta di tematiche coinvolgenti. La performance della fiction si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso le serie televisive italiane, che continuano a ottenere riscontri positivi sia in termini di ascolti sia di critica.

‘Affari Tuoi’ mantiene il trend positivo

Oltre al successo della fiction, Rai1 può contare sulla solidità di ‘Affari Tuoi’, il game show che prosegue il suo percorso con risultati costantemente positivi. Il programma si conferma tra i più seguiti nella fascia dell’access prime time, contribuendo in modo significativo agli ascolti complessivi della rete.

La continuità nei dati di ascolto testimonia l’apprezzamento del pubblico per il format e per la conduzione, elementi che hanno permesso al programma di mantenere una posizione di rilievo nel panorama televisivo italiano.

La strategia di programmazione di Rai1

La strategia di Rai1, che punta su una combinazione di fiction di qualità e programmi di intrattenimento consolidati, si dimostra efficace nel garantire risultati di ascolto rilevanti. La rete continua a investire in produzioni originali e in format che hanno già dimostrato di saper fidelizzare il pubblico, rafforzando così la propria leadership nel prime time televisivo.