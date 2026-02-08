Nuovo cambio programmazione in arrivo per La forza di una donna nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 del prossimo mese di marzo.

L'appuntamento con la soap opera turca che sta registrando risultati d'ascolto sempre più significativi e importanti si allungherà ulteriormente con la messa in onda di un nuovo episodio speciale che andrà in onda di domenica pomeriggio, dopo lo stop degli speciali di Amici 25 condotti da Maria De Filippi nel daytime festivo.

Il grande successo di spettatori de La forza di una donna su Canale 5

Le nuove puntate de La forza di una donna si stanno confermando una certezza nel palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset con una media di spettatori che si aggira sui 2,4 milioni di fedelissimi al giorno e uno share che arriva a toccare anche il 26-27% e picchi del 30% durante la messa in onda.

I risultati più soddisfacenti, però, la serie turca riesce a registrarli durante gli speciali del sabato pomeriggio previsti dalle 15:40 alle 16:30 circa, prima del talk show Verissimo: la media di spettatori, in quel caso, arriva a toccare anche i 2,7 milioni di appassionati, triplicando i dati Auditel registrati nella stessa fascia oraria da Rai 1.

Mediaset cambia la programmazione de La forza di una donna: la soap si allunga

A partire dal prossimo mese di marzo è in programma un cambio programmazione importante per La forza di una donna nella fascia del pomeriggio, dato che la soap opera di Canale 5 si allungherà ulteriormente con la messa in onda di un nuovo episodio che andrà in onda di domenica pomeriggio.

Probabilmente a partire già da domenica 15 marzo, la serie turca prenderà il posto in daytime dell'appuntamento con Amici 25, il talent show che porta la firma di Maria De Filippi che, con l'avvicinarsi della primavera, si appresta a sbarcare nella fascia di prime time con il consueto serale.

Cancellate le puntate serali della soap turca

Una promozione importante per la serie che, in queste ultime settimane, era stata programmata anche nella fascia serale di Canale 5 al termine di Io sono Farah.

Alla fine, però, almeno per il momento si è scelto di non programmare ulteriori episodi della soap nel prime time Mediaset, concentrandoli così soltanto nella fascia pomeridiana.