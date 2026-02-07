Piril e Arif vedranno Sarp e Bahar dormire mano nella mano in ospedale nelle puntate de La forza di una donna dal 9 al 14 febbraio.

Le anticipazioni tv rivelano che la delusione e la disperazione prenderanno il sopravvento per Arif che scoppierà in lacrime una volta tornato in camera. Piril non avrà il coraggio di entrare nella stanza di Sarp e andrà via senza farsi vedere, ormai decisa a voltare pagina come aveva promesso a suo padre.

Il breve ritorno Piril a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che si tornerà a parlare di Piril.

Dopo aver seppellito suo padre, la moglie di Sarp riceverà una telefonata che la lascerà senza parole. Bahar, infatti, chiamerà Piril dall'ospedale, per avvisarla del fatto che Sarp si trova in terapia intensiva e per questo non ha potuto contattarla. La donna, allarmata, sarà pronta a recarsi in ospedale, ma Bahar le spiegherà che non gli farebbero vedere Sarp. "Quando uscirà dalla terapia intensiva ti avviserò", dirà Bahar lasciando Piril con molte domande. La sera stessa, l'uomo sarà spostato in reparto e Bahar andrà subito da lui, gli chiederà perdono e sarà disposta a ricostruire il loro matrimonio. Per Piril sarà impossibile aspettare oltre e farà preparare la macchina nonostante gli ospiti ancora in casa per il funerale di Sarp.

Piril e Arif crolleranno senza più speranze

Nelle puntate de La forza di una donna dal 9 al 14 febbraio, Piril si precipiterà in ospedale per vedere Sarp. La donna cercherà la stanza di suo marito, ma resterà immobile davanti alla porta quando la troverà. Piril, infatti, vedrà Sarp dormire accanto a Bahar e non avrà la forza di avvicinarsi. Mentre la donna sarà ferma a guardare, Arif passerà con la guardia e quando la vedrà le chiederà cosa ci faccia lì. Piril lo inviterà ad avvicinarsi: "Guarda tu stesso". Come lei, anche Arif vedrà Bahar e Sarp dormire mano nella mano e ne sarà sconvolto. L'uomo tornerà nella sua stanza e si lascerà andare ad un pianto disperato. Arif sprofonderà in un grande dolore, perché vedrà svanire per sempre il sogno di una vita con Bahar e sarà tormentato anche dai sensi di colpa per l'incidente che ha causato la morte di Hatice.