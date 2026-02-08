Le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10 previsti dal 16 al 20 febbraio in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che Concetta verrà ingannata da suo marito Ciro Puglisi, il quale preferirà nasconderle la verità in merito alle difficoltà che sta riscontrando nel riuscire a trovare una persona che possa prendere il posto di Mimmo.

Rosa Camilli, invece, si mostrerà pronta a voltare pagina dopo la fine della relazione con Marcello e il suo legame con Tancredi, seppur per motivi professionali, diventerà sempre più intenso e forte.

Concetta ingannata dal marito: trame Il Paradiso delle signore 16-20 febbraio

Per Ciro arriverà il momento di guardarsi intorno dopo aver scoperto che Mimmo intende lasciare il suo incarico professionale alla Caffetteria per trasferirsi ufficialmente a Firenze assieme ad Agata.

Ciro, quindi, si metterà alla ricerca di una persona che possa prendere il posto del cuoco in Caffetteria e in un primo momento lascerà credere a tutti di aver ricevuto delle buone candidature.

In realtà, però, Ciro non farà altro che mentire a se stesso e poi finirà per ingannare anche sua moglie Concetta, con l'intento di non farla preoccupare e cercare di evitare che possa stare in ansia per questa situazione.

Rosa volta pagina nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore

Le nuove trame de Il Paradiso delle signore 10 dal 16 al 20 febbraio, inoltre, rivelano che Rosa Camilli si dirà pronta a dare una svolta alla sua vita dopo l'addio definitivo con Marcello.

I due proveranno ad avere l'ennesimo confronto per cercare di salvare la loro storia d'amore ma, ancora una volta, le cose non andranno nel verso sperato e si ritroveranno sempre più in crisi.

Nel frattempo crescerà il feeling speciale tra Rosa e Tancredi, sempre più vicini per motivi professionali: i due verranno beccati assieme al Circolo anche dallo stesso Marcello, il quale noterà il feeling speciale che si è venuto a creare.

Intanto Matteo comincerà ad avere dei dubbi sempre più seri nei confronti di Ettore: il ragazzo confesserà l'episodio della foto e della pochette a Umberto Guarnieri, finendo per alimentare ulteriormente anche i sospetti del commendatore Guarnieri.