Le anticipazioni delle puntate di La forza di una donna preannunciano una settimana ricca di emozioni forti per Bahar e la sua famiglia. Nei nuovi episodi in onda da lunedì 9 a sabato 14 febbraio su Canale 5, la figlia di Hatice troverà il coraggio di chiedere perdono a Sarp e gli proporrà di ricominciare insieme, mentre Emre si muoverà per ottenere una consulenza legale sull’affidamento di Arda. Ma proprio quando i genitori dei piccoli Doruk e Nisan sembreranno pronti a ricostruire la loro vita, un evento tragico sconvolgerà tutto, lasciando Bahar distrutta: suo marito Sarp morirà.

Nel frattempo, Ceyda prenderà decisioni importanti per il suo futuro.

Bahar e Sarp provano a ricostruire la loro famiglia

Bahar troverà il coraggio di chiedere perdono a Sarp per la sua reazione impulsiva al suo ritorno e gli proporrà di ricominciare davvero, come una famiglia che vuole darsi una seconda possibilità. I due ritroveranno una complicità tenera e sincera, fatta di progetti, sogni e piccoli gesti che sembravano perduti. Ma proprio quando il futuro sembrerà finalmente aprirsi davanti a loro, un evento tragico coinvolgerà Sarp e spezzerà ogni equilibrio: l'uomo morirà durante il ricovero ospedaliero. Bahar, devastata, sfogherà il suo dolore in ospedale, trovando conforto solo nella presenza di Fazilet.

Tre mesi dopo, con il cuore ancora ferito, deciderà di onorare il sogno di Sarp portando Nisan e Doruk in campeggio insieme a Enver, cercando di trasformare il dolore in un nuovo inizio.

Emre combatte per Arda, mentre Ceyda pensa al suo futuro

Parallelamente, Emre si rivolgerà ad Arif e a Kismet per ottenere una consulenza legale sull’affidamento di Arda, determinato a non arrendersi e a proteggere il bambino. Sarà un percorso difficile, ma Emre affronterà ogni passo con una determinazione nuova. Ceyda, invece, chiuderà definitivamente con Yusuf e proporrà ad Arif un nuovo lavoro insieme a Emre. Dopo molte riflessioni, deciderà di tornare da Raif per offrirgli nuovamente il suo aiuto, pronta a rimettere ordine nella sua vita e a scegliere finalmente ciò che la fa stare bene.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Bahar, Sarp, Hatice e Arif coinvolti in un incidente

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna, andate in onda su Canale 5, Doruk ha organizzato una festa alla quale è stato invitato di nascosto anche Nezir. Quest’ultimo ha ricevuto l’invito da Sirin, che poi è stata rimproverata duramente da Bahar per aver fatto arrivare in casa il nemico di Sarp. Intanto, Bahar si è sentita male ed è stata necessaria una corsa in ospedale. Tuttavia, Arif, che era alla guida, ha avuto un incidente e le conseguenze sono state gravi. Tutti sono stati ricoverati, ma la persona che ha avuto la peggio è stata Hatice, che ha riportato gravi ferite.