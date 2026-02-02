Le anticipazioni di Forbidden Fruit preannunciano una settimana carica di tensione e colpi di scena. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 9 a sabato 14 febbraio su Canale 5, al centro della trama ci sarà la guerra tra Yildiz e Sahika. Quest’ultima metterà in atto un piano studiato nei minimi dettagli per umiliare la moglie di Halit e spingerla fuori dalla famiglia. Mentre Yildiz mediterà vendetta, Ender verrà creduta morta. Infine, Zehra si ritroverà vittima di un attacco informatico che rischierà di mandare in frantumi il suo sogno editoriale.

Il ritorno di Ender sconvolge gli equilibri della famiglia

La settimana si aprirà con un evento destinato a ribaltare ogni certezza: Ender verrà creduta morta dopo la sua misteriosa scomparsa. La notizia getterà la famiglia nello scompiglio, mentre Sahika approfitterà del caos per consolidare la sua posizione. Ma ciò che nessuno immaginerà è che Ender, lontana dagli occhi di tutti, starà preparando il suo clamoroso ritorno. Quando riemergerà, sarà pronta a riprendersi tutto ciò che le è stato tolto e a smascherare chi ha tramato contro di lei, dando il via a una nuova e pericolosa fase della guerra familiare.

Zehra finisce nel mirino di un attacco informatico, Yildiz viene umiliata da Sahika

Parallelamente, Zehra vivrà un momento drammatico quando il suo computer verrà violato e il suo libro completamente cancellato.

Il suo sogno editoriale sembrerà andare in frantumi, ma Yigit riuscirà a recuperare il file, guadagnandosi la gratitudine di tutta la famiglia. Intanto, Sahika porterà avanti il suo piano contro Yildiz: riuscirà a farla trasferire negli alloggi dei domestici, isolandola e umiliandola davanti a tutti. Ferita nell’orgoglio e consapevole di essere stata incastrata, Yildiz inizierà a meditare una vendetta contro Sahika e Halit, decisa a non lasciarsi schiacciare.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Zeynep e Alihan si sono trasferiti negli USA

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit, andate in onda su Canale 5, Zeynep e Alihan, stanchi delle continue intromissioni delle loro sorelle nella vita privata, hanno deciso di lasciare la Turchia per ricominciare una nuova vita negli Stati Uniti.

Intanto, Yigit ha scoperto di essere realmente il figlio biologico di Ender, grazie al test del DNA che Sahika lo ha convinto a fare. Spazio infine alle vicende di Halit, che ha chiesto il divorzio a Yildiz credendo che fosse stata lei ad assumere la nuova segretaria, quando in realtà era stata scelta da Ender, mentre Sahika l’aveva pagata per fare il doppio gioco.