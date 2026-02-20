Le trame delle puntate turche de La forza di una donna andate in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che Arif capirà che Bahar non l'ha mai dimenticato grazie a un gesto. Il barista noterà che la protagonista è tornata a indossare una collana che le aveva regalato per il suo compleanno.

Bahar sbugiarda Sirin davanti ad Arif ed Enver

Sirin inizierà a provare una certa ossessione per Arif, diventato il suo capo dopo essere stato assunto come direttore della caffetteria di Emre. Il barista chiarirà alla figlia di Enver che non possono più farsi vedere durante il tragitto da casa a lavoro poiché rischiano di alimentare i pettegolezzi degli abitanti di Tarlabasi.

Sirin non si farà da parte e studierà un diabolico piano. In particolare, la donna chiederà a tre barboni di farsi picchiare per spingere Arif tra le sue braccia. Ma quel giorno, il barista cambierà strada e la ragazza verrà picchiata inutilmente. Una vera disfatta quando i tre clochard pentiti racconteranno tutto quanto a Bahar, che non esiterà a sbugiardare la sorellastra di fronte ad Arif ed Enver.

Arif e la protagonista hanno un riavvicinamento

Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Sirin giurerà vendetta nei confronti della sorellastra, che nel frattempo, rivaluterà Arif quando Ceyda le farà riavere la collana con il cuore che lui le aveva regalato per il suo compleanno. La donna deciderà d'indossare il prezioso fatto aggiustare dalla cantante.

Arif sospetterà che la protagonista non l'abbia mai dimenticato quando noterà l'oggetto al suo collo durante una cena. Bahar e il barista avranno un riavvicinamento dopo che si erano allontanati in seguito al drammatico incidente stradale che aveva provocato la morte di Hatice.

Arif è uscito dal carcere dopo una condanna di tre mesi

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza andate in onda a metà febbraio su Canale 5, Sirin ha accusato apertamente Arif della morte di sua madre Hatice, vittima di un grave incidente automobilistica. Il barista si è costituito alla polizia ed ha chiesto perdono a Bahar (Özge Özpirinçci). Quest'ultima ha fatto sapere ad Arif di non avercela con lui. Il pubblico ha assistito ad un salto temporale di tre mesi.

Bahar ha cercato di riprendere in mano la sua vita. Anche Arif (Feyyaz Duman) terminata la sua condanna è tornato a casa. L'uomo è stato accolto con calore da Ceyda, Nisan e Doruk. Sirin (Seray Kaya) ha approfittato di questo momento per metterli contro i nipoti, dandogli la colpa della morte della nonna e del papà. Arif, intanto, è stato costretto a saldare un grande debito contratto con un uomo e per questo è stato costretto a cedergli il suo locale.