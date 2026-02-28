Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Padre Samuel rischierà di essere scomunicato per aver celebrato le nozze di Catalina e Adriano in un luogo non consacrato. La notizia arriverà alla marchesina, la quale sospetterà che Petra abbia fatto la spia alla chiesa.

Padre Samuel rischia di essere scomunicato

Padre Samuel scoprirà di essere sotto indagine per conto della curia per aver celebrato le nozze di Catalina nella tenuta e non in chiesa. Il prelato non potrà neanche celebrare il battesimo di Rafael e Andres che finirà con il decesso di Eugenia che si getterà da un'altissima roccaforte.

Maria, intanto, scoprirà cosa succedendo al sacerdote quando frugherà tra i suoi oggetti personali. In questo modo, la domestica capirà che Padre Samuel sta rischiando di essere scomunicato e cacciato dalla chiesa.

Catalina licenzia Petra

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Maria non crederà all' improvviso cambiamento di Petra a causa delle crudeltà di cui si era macchiata in passato. La domestica penserà che sia stata la governante ad avvertire la curia delle nozze di Catalina. Maria incolperà Petra della malefatta durante una cena con Romulo e Ricardo. Tutti i dipendenti de La Promessa accuseranno l'anziana donna che demoralizzata chiederà a Pia di organizzare lei il battesimo dei gemelli di Catalina.

In questo modo, Petra si troverà esclusa con solo Padre Samuel che crederà nella sua innocenza.

Nel frattempo, Catalina scoprirà che la governante potrebbe aver resa nota la notizia delle nozze con Adriano che dovevano rimanere un segreto per evitare problemi con il Re di Spagna. La sorellastra di Manuel deciderà di cacciare Petra, che dovrà abbandonare il palazzo in fretta e furia. Prima di andarsene, la donna avvertirà i suoi colleghi che questa volta è davvero estranea ai fatti, tanto che si pentiranno di non averla aiutata.

Tono è stato derubato

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa che sono andate in onda a fine febbraio su Rete 4, Manuel ha consegnato a Tono un'ingente somma di denaro per recarsi a Valverde dove comprare i macchinari necessari per la realizzazione dei motori aerei.

Il marchesino è andato incontro ad una brutta sorpresa quando il figlio di Simona ha fatto ritorno alla tenuta senza i suoi soldi. Il saldatore ha confidato a Manuel di essere stato derubato durante il viaggio. Le parole non sono state credute da Simona, la quale ha temuto che suo figlio si fosse intascato il denaro.

Lorenzo, invece, ha organizzato la sua festa di compleanno alla tenuta mentre Petra si è avvicinata ad Alicia, una ragazza muta del rifugio dei bisognosi di Padre Samuel.