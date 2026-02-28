Elettra Lamborghini esprime la sua delusione per non essere entrata nella top 10 della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026. La cantante, che si è esibita con le Las Ketchup sulle note di “Aserejé”, ha commentato con sincerità la mancata qualificazione: “La top 10 me la meritavo, lo dico sinceramente”.

La sua reazione è emersa anche sui social, dove Elettra ha risposto a un fan che la sosteneva nel Fantasanremo, manifestando sorpresa per il risultato: “Ma veramente raga sto pure a fa tutto il fantasanremo che delusione”.

Un’esibizione energica ma non premiata

La performance con le iconiche Las Ketchup ha trasformato il palco dell’Ariston in un vero e proprio tuffo negli anni Duemila. L’atmosfera è stata resa ancora più coinvolgente da abiti che richiamavano lo stile degli anni Cinquanta, creando un momento di grande festa. Nonostante l’indubbia energia profusa e la forte partecipazione del pubblico, l’esibizione non è stata sufficiente per garantire alla cantante un posto tra i primi dieci classificati della serata.

Reazioni social e contesto

L’esibizione di Elettra Lamborghini ha comunque generato un notevole dibattito sui social. L’hashtag dedicato alla serata delle cover ha raggiunto un picco di interazioni, testimoniando l’interesse suscitato.

Il duetto con le Las Ketchup, in particolare, ha raccolto un diffuso entusiasmo tra gli spettatori, sebbene questo non si sia tradotto in un avanzamento significativo nella classifica ufficiale della serata.