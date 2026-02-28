Il 27 febbraio Javier Martinez ha compiuto gli anni e per gran parte della giornata c'è chi si è chiesto se Helena Prestes avrebbe festeggiato il fidanzato nonostante il lutto che ha colpito la sua famiglia (è venuto a mancare il padre pochi giorni fa). Una foto che il pallavolista ha repostato su Instagram ha svelato che la modella era tra i pochi invitati alla cena che il ha fatto a casa, e il bacio che i due si sono scambiati in questo scatto ha emozionato tutti quelli che lo hanno visto.

Il bel gesto di Helena per Javier

Nel giorno in cui si sono svolti i funerali del padre in Brasile, Helena ha trovato la forza di festeggiare i 31 anni di Javier.

Anche se in maniera molto intima e discreta, gli Helevier hanno organizzato una cena a casa e hanno invitato pochissime persone: è stato proprio un amico di Martinez a svelare la presenza di Prestes a Terni e cosa ha deciso di fare nel giorno del compleanno del fidanzato.

In una foto che il pallavolista ha repostato sul suo account Instagram, infatti, si vedono lui e la compagna scambiarsi un dolcissimo bacio davanti alla torta sulla quale campeggia la scritta "Auguri capitano".

Chi ha pianto vedendo questa foto perché io mi sono emozionata tanto😭🥺🤍Questi 2 ragazzi sempre mano nella mano in un anno di relazione stanno superando insieme tanti momenti difficili e dolorosi e ne escono sempre più uniti e innamorati, QUESTO È L'AMORE VERO🥺🤍#helevier pic.twitter.com/EwmLy78lhp — Chiara (@Chiara030920) February 27, 2026

Nonostante il lutto che ha colpito la sua famiglia un paio di giorni fa, Helena ha deciso di dimostrare amore e vicinanza all'uomo al quale è legata da più di un anno.

L'emozione dei fan raccontata sui social

La foto del bacio tra Helena e Javier davanti alla torta di compleanno di lui ha commosso tutti, infatti sono centinaia i tweet che sono stati scritti sul bellissimo gesto che la modella ha fatto per il fidanzato.

"Alzi la mano chi non ha pianto", "Questi ragazzi stanno affrontando tutto insieme, mano nella mano", "Questo è l'amore vero", "Questo scatto dice davvero tanto", "Quando li ho visti mi è scesa una lacrima", "Meravigliosi e sinceri, e chi dice il contrario non capisce niente", "Sono il porto sicuro l'uno dell'altro", "Ancora una volta ci hanno dato una lezione di vita", si legge su X in queste ore.

La figura del suocero Mariano

In un'altra foto che ha fatto il giro dei social qualche ora fa, si vedeva il padre di Javier posare sorridente accanto al figlio.

I fan più attenti hanno capito che il signor Mariano ha raggiunto Terni proprio in questi giorni, e sono in tanti a pensare che l'avrebbe fatto soprattutto per stare accanto a Helena dopo la scomparsa del papà Antonio.