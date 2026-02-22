Le anticipazioni de La Promessa, in arrivo dalla Spagna e prossimamente in onda su Rete 4, annunciano una crisi profonda tra Curro e Ángela, scatenata dalle ambizioni legate al titolo di barone. Quella che era nata come una battaglia comune per reclamare la baronia si trasforma in un acceso scontro quando Curro inizia a esitare sull’invio della lettera al Re. La scoperta che Ángela non sostiene pienamente la sua causa, unita alle intercettazioni di Lorenzo, metterà a dura prova la fiducia reciproca. Curro si ritroverà così diviso tra l’orgoglio per le proprie origini e l’amore per la giovane, in un bivio che potrebbe cambiare per sempre il loro destino alla tenuta.

Curro esita sull’invio della lettera, Lorenzo spia Ángela

Lo scontro tra Curro e Ángela per la richiesta alla Corona diventerà un fulcro drammatico. Dopo averla scritta insieme con l’obiettivo di reclamare la baronia, Curro inizierà a esitare. Inviare quella richiesta significherà sfidare apertamente equilibri consolidati e mettere in discussione decisioni del passato.

Ángela, invece, confesserà di sentirsi sollevata all’idea che la lettera non venga spedita. Per lei, coinvolgere la Corona rischierà di aggravare tensioni già profonde. Ma il suo sfogo non resterà privato: Lorenzo ascolterà di nascosto e userà quelle parole come arma.

Curro tra la baronia e l’amore, una scelta decisiva

Quando Curro scoprirà che Ángela non condivide fino in fondo la sua battaglia, si sentirà tradito.

Il confronto tra i due sarà acceso e metterà in luce divergenze che andranno ben oltre la baronia. Non si tratterà solo di un titolo nobiliare, ma di orgoglio, identità e fiducia reciproca.

Leocadia approfitterà immediatamente della frattura per alimentare sospetti e divisioni, cercando di indebolire ulteriormente il legame tra i due giovani. Nel frattempo, Cristóbal incoraggerà Ángela a lottare per i propri sentimenti, aggiungendo ulteriore pressione.

Curro si troverà così davanti a una decisione cruciale: difendere il suo diritto alla baronia o salvaguardare il rapporto con Ángela. Una decisione che potrebbe cambiare definitivamente il loro futuro alla Promessa.