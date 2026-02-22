Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma attualmente su La1 e tra diversi mesi su Rete 4 rivelano che Leocadia deciderà di svelare il suo segreto a Cristobal dopo aver scoperto che ha iniziato una storia d'amore con Teresa. La darklady confiderà al capo maggiordomo della tenuta che è il padre di Angela.

Leocadia decide di rivelare il suo segreto a Cristobal

L'avvicinamento tra Cristobal e Teresa non lascerà indifferente Leocadia. Quest'ultima inizierà ad essere più cattiva nei confronti della governante, sopratutto quando scoprirà che il maggiordomo ha intenzione di prendere le distanze da lei.

La darklady, a questo punto, deciderà di rivelare il suo segreto a Cristobal per tenerlo ancorato per sempre a sé.

Durante un incontro privato in una stanza de La Promessa, Leocadia prenderà coraggio e ammetterà dinanzi al maggiordomo: "Ti ho nascosto la cosa più importante e l'unica volta che me l'hai chiesto, ti ho mentito. Mi hai chiesto se Angela era tua figlia e ti ho detto di no... ma è così."

Cristobal scopre che Angela è sua figlia

Le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che Cristobal rimarrà inorridito da tale informazione ma non per aver scoperto di avere una figlia ma che la donna che ha amato per tanti anni gli abbia nascosto un'informazione così importante per così tanti anni.

Il capo maggiordomo de La Promessa visibilmente scosso dichiarerà: "Sei stata così decisa che avevo completamente escluso che potessi essere il padre di Angela".

Leocadia, a questo punto, proverà a rassicurare Cristobal, ammettendogli di essere brava a raccontare bugie anche se la paternità di Angela è verità. La giustificazione non piacerà all'uomo, che risponderà: "Non può essere. Ma come hai potuto farmi una cosa del genere?"

Emilia ha fatto il suo arrivo alla tenuta

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine febbraio su Rete 4, Alonso ha sorpreso Adriano nella stanza di Catalina. Quest'ultima ha rivelato a suo padre che è l'uomo che l'ha salvata quando è stata preda di un'emorragia nel bosco.

Manuel, invece, ha assunto Tono per aiutarlo a lavorare nell'hangar alla realizzazione dei motori aerei. Emilia, intanto, ha fatto il suo arrivo alla tenuta per aiutare Catalina alle prese con la nascita dei due gemelli. Leocadia ha scelto la nuova infermiera per la sua bravura. La nuova arrivata ha dimostrato di conoscere Romulo.

Nel frattempo, Martina è partita per il suo misterioso viaggio lasciando Jacobo spiazzato. Una volta tornata a casa, la donna ha affrontato l'ira di Manuel, Catalina e Alonso, che l'hanno accusata di aver avuto poco rispetto per la famiglia quando è andata a trovare Cruz in carcere.