L'intesa tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca è stata quasi immediata, infatti dopo poche esterne i due si sono baciati e poi scontrati come se si frequentassero da tempo. Lorenzo Pugnaloni è convinto che tra la tronista e il corteggiatore di Uomini e donne ci sarebbe un accordo, in particolare contatti fuori dallo studio che potrebbero essere ancora più evidenti nelle puntate che andranno in onda nei prossimi giorni.

L'indiscrezione dell'esperto

Molti fan di Uomini e donne non sembrano interessati al trono di Sara, anzi in parecchi lo definiscono noioso e poco credibile.

A condividere questo pensiero è anche Lorenzo Pugnaloni, che in questi giorni sui social si è lasciato andare a critiche pungenti e a rivelazioni che potrebbero gettare qualche ombra sul percorso della ragazza nel programma.

"Non c'è interesse da parte di nessuno, il nulla cosmico. Che noia", ha scritto l'esperto su Instagram prima di riproporre un'indiscrezione che ha già condiviso con i suoi follower in passato.

"Questi due si conoscono ed è evidente. Man mano che andranno in onda le puntate tutto avrà una quadra diversa", ha aggiunto il blogger.

I dubbi sulla frequentazione a Uomini e donne

"Come fa Sara a dare così tanta fiducia a uno che ha scritto ad un sacco di donne fino al giorno prima di andare a Uomini e donne?

Ve lo dico io, è sua complice", ha proseguito Pugnaloni nel racconto di quello che saprebbe sulla tronista e sul corteggiatore.

L'esperto di gossip, inoltre, non esclude che i due potrebbero essere in contatto tramite Ciro, che è "collega" di Sara e amico/datore di lavoro del pretendente Alessio.

"Perché nessuno dubita dopo tutto quello che Ciro ha combinato l'anno scorso?", ha concluso il blogger riferendosi ai messaggi e agli incontri che ci sarebbero stati tra il tronista e Martina quando si frequentavano davanti alle telecamere.

Le anticipazioni sul trono di Sara

Dell'indiscrezione di Pugnaloni sui presunti contatti tra Sara e Alessio non si parlerà nelle prossime puntate di Uomini e donne, anzi la tronista avrà sempre più spazio.

La ragazza bacerà più volte sia Alessio che Matteo, poi discuterà con entrambi e rincorrerà chi uscirà dallo studio in preda all'ira.