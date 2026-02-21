Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente sui teleschermi di Rete 4 rivelano che Maria scoprirà che Padre Samuel rischia la scomunica dopo aver trovato un avviso di procedimento disciplinare tra i suoi oggetti personali. La domestica affronterà il prelato, il quale le dirà che la chiesa è arrabbiata con lui per aver celebrato un matrimonio in un luogo non consacrato.

Petra inizia a comportarsi in modo più docile coi colleghi

Petra inizierà a comportarsi diversamente coi colleghi grazie alle parole di Padre Samuel.

Il prelato riuscirà a farle superare il dolore per la morte del figlio Feliciano, avvenuta per mano di Cruz. La governante inizierà a comportarsi in modo più docile coi suoi sottoposti, destando i sospetti sopratutto di Maria, la quale non crederà al suo cambiamento. La domestica rovisterà tra le cose personali di Padre Samuel trovando un avviso di procedimento disciplinare per stabilire se può ancora fa parte della chiesa oppure no.

Maria apprende che la chiesa è arrabbiata con Padre Samuel

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Maria non esiterà ad affrontare la figura religiosa, il quale le confiderà che la chiesa ce l'ha con lui per aver celebrato le nozze tra Catalina e Adriano nel salone de La Promessa in quanto luogo non consacrato.

La confessione finirà per accentuare il rancore che Maria prova per Petra. La domestica sospetterà che Petra abbia fatto sapere ai superiori di Padre Samuel delle nozze tra Catalina e Adriano. Maria incolperà la governante, che sembrerà accusare il colpo. La madre del defunto Feliciano si dichiarerà innocente, trovando consolazione nelle parole di Padre Samuel.

Eugenia ha raccontato a Curro la verità sul suo internamento in un sanatorio

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa andati in onda a fine febbraio su Rete 4, Eugenia è arrivata a palazzo dove ha ripreso a camminare per la sorpresa di tutti gli ospiti. La donna ha rivelato a Lorenzo di essere stata mandata da Ayala come suo regalo di compleanno.

Il conte aveva aiutato Eugenia a guarire grazie ad alcuni medici collaboratovi. La sorella di Cruz (Eva Martin) ha poi raccontato a Curro (Xavi Lock) tutta la verità in merito al suo internamento in sanatorio dopo anni di maltrattamenti da parte di Lorenzo. L'ex baronetto ha promesso alla madre adottiva che nessuno le avrebbe più fatto del male.

Intanto Manuel ha deciso di rimanere a vivere alla tenuta e lavorare nel suo hangar invece di partire per l'Italia. L'uomo ha scoperto che la banca non gli ha concesso un prestito per l'acquisto di macchinari utili per la costruzione di motori aerei.