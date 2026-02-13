Da alcuni mesi Martina Miliddi è nel cast di Affari Tuoi, ma il suo esordio in televisione è avvenuto qualche anno fa ad Amici. Intervistata da Fanpage sulla nuova avventura affianco a Stefano De Martino, la ballerina ha anche parlato delle difficoltà che ha dovuto affrontare dopo il talent, in particolare del lungo periodo in cui non ha lavorato perché nell'ambiente non era considerata credibile come danzatrice.

Il racconto del periodo post Amici

Sono passati diversi anni da quando Martina ha studiato nella scuola di Amici, ma una parte del pubblico la associa ancora a quel percorso e al ruolo che aveva nel programma di Canale 5.

In una recente intervista, però, la giovane ci ha tenuto a spiegare cosa le è successo subito dopo il talent, in particolare le difficoltà che ha dovuto affrontare e superare per ritagliarsi uno spazio nel mondo della danza.

"Ci è voluto tempo e pazienza, perché dopo Amici non avevo credibilità e sono stata quasi un anno senza lavorare. Mi sono rimboccata le maniche e sono ripartita da zero, anche queste questo mestiere non va sempre come vorremmo", ha dichiarato la ballerina che oggi è nel cast fisso di Affari Tuoi.

Le parole su Stefano De Martino e sull'amore

Martina ha anche parlato della telefonata che le ha fatto Stefano De Martino qualche mese fa per chiederle di entrare nel cast di Affari Tuoi: "Non ho fatto neanche un provino perché lui mi conosceva già".

La ragazza ha speso bellissime parole per il conduttore Rai, ma indirettamente ha allontanato le voci su un possibile flirt tra loro quando ha raccontato del suo lungo legame con Simone (in arte Spillo).

"Viviamo insieme a Roma e lui è anche il mio coreografo, c'è una perfetta sintonia", ha svelato Miliddi.

Il ruolo ad Affari Tuoi

Negli ultimi mesi Martina si è ritagliata uno spazio importante ad Affari Tuoi: puntata dopo puntata, infatti, la ragazza ha preso confidenza con lo studio, con il conduttore e con Herbert Ballerina, con il quale interagisce spesso in scena.

La giovane sarà protagonista anche dello speciale del programma che andrà in onda oggi, 13 febbraio, e che sarà dedicato ad una coppia che è pronta a convolare a nozze davanti a parenti, ad amici e al pubblico di Rai 1.