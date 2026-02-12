Oggi, 12 febbraio, si è registrata la puntata di Amici che andrà in onda domenica prossima, la diciannovesima di questa edizione. Le anticipazioni che sono trapelate alla fine delle riprese svelano che non ci sono state eliminazioni, ma i professori hanno iniziato a consegnare i pass per il serale: i primi ad ottenere la maglia oro sono stati Emiliano, Alex e Michele, tutti e tre promossi al termine di esami difficili ed esibizioni spettacolari.

Le scelte degli insegnanti di Amici

Il serale di Amici inizierà tra poco più di un mese (l'esordio è previsto nella seconda metà di marzo), quindi le registrazioni di questo periodo sono quasi interamente dedicate agli esami degli allievi per provare ad accedere alla prossima fase.

Le anticipazioni del 19° speciale svelano che i ragazzi hanno affrontato le gare di canto e di ballo, poi i migliori hanno avuto la possibilità di esibirsi davanti alla commissione per cercare di ottenere la maglia oro.

Per entrare a far parte del cast del serale ogni titolare deve ricevere tre "sì", quelli dei docenti della propria categoria di appartenenza: nel corso delle riprese di questo giovedì, ad essere promossi sono stati i ballerini Emiliano, Alex e il cantante Michele.

Gli assenti in studio e i motivi

Esattamente come è successo una settimana fa, anche nella puntata di Amici che è stata registrata in queste ore ci sono stati molti assenti.

Alle riprese del 12 febbraio non ha partecipato Alessio perché è infortunato e deve stare a riposo per recuperare in tempo prima dell'inizio del serale.

I professori, invece, hanno escluso dal 19° speciale sei titolari: Antonio, Riccardo, Caterina, Angie, Giulia e Opi non hanno preso parte alle gare, anzi non erano proprio in studio.

Il nuovo meccanismo del pomeridiano

Dalla settimana scorsa ad Amici sono cominciate le verifiche degli allievi che ambiscono a partecipare al serale.

Il meccanismo di questa fase del talent prevede che in ogni puntata i professori possono proporre un alunno del proprio team, che si esibisce davanti alla commissione per provare ad ottenere i tre "sì" che gli servono per conquistare la maglia oro.

I docenti sono chiamati a valutare solo la performance che vedono (non il percorso nella scuola), e anche un "no" ferma momentaneamente la corsa verso il serale del ragazzo che viene bocciato.