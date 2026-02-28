TonyPitony ha mantenuto la sua promessa salendo sul palco dell’Ariston durante la serata delle cover di Sanremo 2026. L’artista, esibitosi venerdì 27 febbraio, ha duettato con Ditonellapiaga sulle note di “The Lady Is a Tramp”. Al termine dell’esibizione, TonyPitony ha estratto un caco, il frutto, appoggiandolo sul palco e suscitando sorpresa tra il pubblico presente.

Un gesto che richiama un verso del suo brano

Il gesto del caco non è stato casuale, ma un preciso richiamo a un verso del suo brano “Tony’s Vocal”. In esso, l’artista cantava: “Se vado a Sanremo giuro che caco sul palco.

E non lo dico per dire, lo dico veramente”. La performance sul palco dell’Ariston ha quindi concretizzato le sue parole, trasformando un verso in un atto concreto e visibile.

Coerenza con uno stile provocatorio e ironico

Il gesto del caco si inserisce perfettamente nell’immagine provocatoria e ironica di TonyPitony. L’artista, noto per la sua maschera ispirata a Elvis Presley, è celebre per i suoi testi espliciti e satirici. La scelta di portare il frutto sul palco rappresenta una forma di performance che unisce provocazione e teatralità, elementi che contraddistinguono il suo progetto artistico e la sua identità di performer.

Il duetto con Ditonellapiaga e l’impatto sul pubblico

La performance in coppia con Ditonellapiaga ha riscosso un grande successo, culminando con il gesto simbolico del caco.

L’esibizione ha confermato la capacità di TonyPitony di sorprendere e intrattenere il pubblico, consolidando la sua presenza come ospite memorabile della serata dedicata alle cover, un momento chiave del Festival di Sanremo.