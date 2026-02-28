Joan Thiele torna sul palco del Festival di Sanremo nella serata delle cover, venerdì 27 febbraio, per un duetto speciale con Nayt. Insieme interpreteranno “La canzone dell’amore perduto” di Fabrizio De André. L’artista, già protagonista nella scorsa edizione del Festival come concorrente con il brano “Eco”, affiancherà il rapper, in gara quest’anno con “Prima che”.

Il duetto e la scelta del brano

La scelta di “La canzone dell’amore perduto” mira a creare un ponte tra il mondo del rap e il cantautorato italiano. Nayt ha sottolineato come questa interpretazione rappresenti un’occasione per esprimere anche il suo lato più cantautorale, individuando in Joan Thiele la partner ideale per questo progetto.

L’esibizione si inserisce nella quarta serata del Festival, momento tradizionalmente dedicato alle cover.

Il profilo di Joan Thiele

Alessandra Joan Thiele, nata a Desenzano del Garda il 21 settembre 1991, è una cantautrice e produttrice discografica con un background che affonda le radici in origini italiane, svizzere e colombiane. La sua carriera musicale ha preso avvio a Londra nel 2016 con la pubblicazione dell’EP omonimo. Successivamente, ha lanciato l’album d’esordio “Tango” nel 2018 e l’EP in italiano “Operazione Oro” nel 2020. Nel 2023, il suo talento è stato riconosciuto con la vittoria del David di Donatello per la migliore canzone originale grazie a “Proiettili (ti mangio il cuore)”. L’anno precedente, ha partecipato al Festival di Sanremo con “Eco” e si è esibita alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina 2026, tenutasi all’Arena di Verona.