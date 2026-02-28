Alessandro Gassmann ha espresso un commento deciso sui social network in seguito alla performance di Gianni Morandi, che ha duettato con il figlio Tredici Pietro sul palco dell’Ariston durante la serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo. L’attore ha lamentato una presunta disparità di trattamento: pur essendo padre di un concorrente in gara, a lui non sarebbe stata concessa la possibilità di presentare la nuova fiction Rai Guerrieri, il cui debutto è previsto per il 9 marzo. Al contrario, Morandi avrebbe potuto esibirsi con il figlio.

Gassmann ha definito la situazione come l'applicazione di “regole non uguali per tutti”, aggiungendo con enfasi: “Dico sempre quello che penso mi rode il culo”. Il post, inizialmente pubblicato sui social, è stato successivamente rimosso, ma è rimasto visibile nelle Instagram stories.

Il contesto della polemica

La controversia è emersa durante la quarta serata del Festival, interamente dedicata alle cover. In quell’occasione, Gianni Morandi è salito a sorpresa sul palco per interpretare il brano “Vita” insieme al figlio Tredici Pietro. L’esibizione ha suscitato una forte emozione nel pubblico presente, ma ha anche innescato un acceso dibattito sulla coerenza delle regole stabilite per il Festival.

Gassmann ha evidenziato come, in qualità di genitore di un artista in gara, non gli sia stata concessa la medesima opportunità di promuovere la propria serie televisiva, mentre Morandi ha potuto partecipare liberamente all'evento.

Reazioni e interrogativi

Il post di Gassmann ha rapidamente attirato l’attenzione dei media e del pubblico, alimentando un confronto sulle norme vigenti a Sanremo e sulle eventuali eccezioni applicate. La successiva rimozione del post ha aggiunto un ulteriore elemento di discussione, aprendo a diverse interpretazioni sul ruolo dei social network nella gestione delle tensioni pubbliche. Al momento, non sono pervenute dichiarazioni ufficiali da parte della Rai o degli organizzatori del Festival in merito alla vicenda.

Questa vicenda mette in luce la delicatezza delle regole che disciplinano la partecipazione al Festival di Sanremo e solleva interrogativi significativi sulla loro applicazione. Il confronto tra le due situazioni – quella di Gassmann e quella di Morandi – evidenzia una possibile incoerenza che merita ulteriori chiarimenti per garantire equità e trasparenza.