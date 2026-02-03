Il percorso di Gemma Galgani a Uomini e donne si fa sempre più complicato: nei prossimi giorni, infatti, i telespettatori assisteranno a diversi momenti di sconforto della dama, la maggior parte dei quali legati ai "no" che riceverà da Mauro e da Mario Lenti. La 76enne verserà parecchie lacrime, minaccerà di abbandonare il programma e avrà un piccolo malore dopo gli attacchi di tutti e tre gli opinionisti del cast.

Difficoltà in arrivo per Gemma

Le prossime puntate di Uomini e donne saranno molto difficili per Gemma, che dovrà fare i conti con gli attacchi degli opinionisti e con i "no" dei signori che vorrebbe frequentare.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che Galgani si riproporrà a Mario per l'ennesima volta e si dirà convinta del fatto che la rifiuterebbe perché si lascerebbe influenzare dai giudizi negativi di Tina e Gianni.

Il cavaliere non cambierà idea e la 76enne si ritroverà di nuovo da sola e in preda allo sconforto: la crisi della protagonista del trono Over sarà al centro delle dinamiche di questo periodo, soprattutto quando minaccerà di abbandonare il programma per sempre perché stufa delle critiche di chi non la comprenderebbe.

La decisione sul futuro a Uomini e donne

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne svelano che Gemma piangerà parecchio in studio e in un'occasione avrà un malore che spiazzerà tutti i presenti.

In una puntata Ciro porterà dell'acqua alla dama per provare a farla calmare, dopodiché Maria De Filippi la inviterà ad andare dietro le quinte per non far peggiorare una situazione già molto delicata.

Dopo una settimana di riflessione, Galgani tornerà e si dirà pronta ad andare avanti perché è convinta di poter trovare la persona giusta nel quale del quale è protagonista da più di 17 anni.

Il due di picche di Mauro

Oggi, 3 febbraio, è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui Mauro ha deciso di interrompere la conoscenza con Gemma.

"Io non ti sono mai piaciuto e l'ho capito l'altra sera a cena", ha detto il cavaliere senza girarci troppo intorno.

Prossimamente il protagonista del trono Over inizierà una frequentazione con Tiziana, tra i due scoccherà la scintilla e poco dopo decideranno di lasciare il programma in coppia.