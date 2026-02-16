Oggi, 16 febbraio, una parte della puntata di Uomini e donne è stata dedicata a due componenti del parterre che hanno deciso di andare via insieme. A poche settimane di distanza dall'inizio del loro primo incontro, Mauro e Tiziana si sono scelti e hanno lasciato il programma in coppia. La relazione tra i due procede a gonfie vele lontano dai riflettori e d'ora in poi potrà essere raccontata anche sui social.

La romantica uscita dal programma

La puntata di Uomini e donne del 16 febbraio è iniziata con il confronto tra Alessio, Rosanna e Debora ed è proseguita con una scelta che ha emozionato tutti.

A meno di un mese di distanza dal loro primo incontro, Mauro si è dichiarato a Tiziana e le ha chiesto di lasciare la trasmissione insieme.

La dama si è commossa per le belle parole che le ha dedicato il cavaliere e poi ha accettato di uscire di scena mano nella mano con lui.

Il legame lontano dalle telecamere di Uomini e donne

Mauro e Tiziana si sono fidanzati circa tre settimane fa (risale alla fine di gennaio la registrazione della puntata di Uomini e donne che è stata trasmessa in tv oggi) e stanno continuando a viversi lontano dai riflettori.

Dopo la messa in onda della loro scelta su Canale 5, la dama e il cavaliere potranno cominciare a condividere contenuti di coppia sui social, magari per tenere aggiornati i fan su come vanno le cose tra loro fuori dallo studio.

Nuove anticipazioni in arrivo

Mentre su Canale 5 andava in onda la puntata in cui Rosanna ha chiuso con Alessio (dopo aver scoperto che lui è stato in intimità sia con lei che con Debora in pochi giorni), in studio iniziava una nuova registrazione di Uomini e donne.

Il cast, infatti, si ritroverà in studio il 16 e il 17 febbraio per parlare degli sviluppi che ci sono stati in settimana nelle conoscenze più chiacchierate di questo periodo.

Tra i fan c'è chi è curioso di sapere se ci saranno riavvicinamenti tra chi si è detto addio recentemente, oppure se i tronisti si sbilanceranno sulle loro attuali preferenze.

Ciro, ad esempio, dovrebbe essere andato a riprendere Alessia dopo averla eliminata e questa mossa potrebbe infastidire tutte le altre corteggiatrici del giovane protagonista del dating--show.