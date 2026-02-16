Ubaldo Pantani è tornato a vestire i panni di Leonardo Maria Del Vecchio nel salotto televisivo di “Che tempo che fa”. L’attore e comico livornese ha affrontato con la sua consueta ironia il tema dei dazi doganali, proponendo un suggerimento particolare: “Se una mela arriva dall’estero, alla frontiera ci mettono il dazio e la paghi di più. Noi consigliamo sempre di andare direttamente all’estero, consumare la mela sul posto e magari fare lì il weekend”.

L’imitazione di Del Vecchio prosegue il successo

Questa nuova gag si inserisce in una serie di imitazioni che Pantani ha dedicato a Del Vecchio, già protagonista di una precedente parodia in cui il personaggio affermava: “Con i 7 miliardi mi sono comprato la Play, l’album della Serie B e mezza editoria italiana”.

L’interpretazione ha suscitato l’ilarità del pubblico e ha contribuito a consolidare il personaggio nel repertorio del comico, dimostrando la sua efficacia satirica.

Il contesto dell’imitazione

L’imitazione di Del Vecchio è nata dopo la sua partecipazione alla trasmissione “Otto e mezzo”. Il suo peculiare modo di esprimersi in quella sede ha generato numerosi meme e parodie, che Pantani ha saputo cogliere e amplificare. Trasformando quegli elementi in momenti comici efficaci e riconoscibili, il comico ha dimostrato una notevole capacità di riprodurre pause, movenze e toni con precisione.

Chi è Ubaldo Pantani

Ubaldo Pantani è un attore e comico di origine livornese, noto al grande pubblico per le sue accurate imitazioni di personaggi pubblici.

Attualmente, fa parte del cast fisso di “Che tempo che fa” in onda sul canale NOVE e del programma “GialappaShow” trasmesso su TV8. Tra i personaggi che interpreta con successo figurano, oltre a Leonardo Maria Del Vecchio, anche Massimo Cacciari, Lapo Elkann e molti altri, confermando la sua versatilità artistica.