Nella puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 27 febbraio si è parlato soprattutto della proposta di Edoardo e Paola, in particolare del "no" di lei a lasciare il programma insieme. La dama è stata molto criticata in studio e questo l'ha portata ad interrompere la conoscenza: entrambi rimarranno fermi sulle loro posizioni anche negli appuntamenti che saranno trasmessi in tv prossimamente.

La scelta e la risposta a sorpresa di Paola

Edoardo e Paola si sono frequentati per più di due mesi, poi lui ha preso posizione e ha chiesto a lei di andare via insieme per potersi vivere con maggiore libertà.

La dama di Uomini e donne, però, non ha gradito questa mossa del cavaliere e lo ha accusato di aver pensato a ciò solo perché sapeva che gli avrebbe detto di "no".

La protagonista del trono Over è stata attaccata e criticata da tutti in studio, dagli opinionisti ad alcuni componenti del parterre che si sono schierati apertamente con Edoardo.

Scossa da tutto quello che è successo nella puntata del 27 febbraio, Paola ha interrotto la conoscenza dicendosi delusissima dall'uomo con il quale è uscita a cena nell'ultimo periodo.

Le anticipazioni di Uomini e donne

Cos'è successo tra Edoardo e Paola dopo il "no" di lei alla proposta di lasciare Uomini e donne insieme? Molti fan se lo stanno chiedendo dopo aver visto la puntata del 27 febbraio, e le anticipazioni del web possono soddisfare questa curiosità.

Negli appuntamenti che saranno trasmessi in tv nei prossimi giorni tra la dama e il cavaliere non ci sarà nessun riavvicinamento: la frequentazione che è stata al centro delle dinamiche di questo periodo, dunque, è finita e non ci sarà un ritorno di fiamma.

Le date delle nuove registrazioni

Lunedì 2 e martedì 3 marzo si registreranno nuove puntate di Uomini e donne e in studio mancheranno parecchi protagonisti.

Nel corso delle riprese che ci sono state nei giorni scorsi, infatti, diversi componenti del parterre Over hanno lasciato il cast definitivamente: Elisabetta è stata la prima ad abbandonare il dating-show perché non si sente pronta a frequentare nuove persone.

Anche Sebastiano è uscito di scena per lo stesso motivo (non è andato via insieme alla dama, ma da solo), e Sabrina li ha seguiti.