In Forbidden Fruit, la guerra tra Halit e Yildiz si spingerà oltre ogni limite. L’uomo arriverà a strappare il piccolo Halit Can dalle braccia della sua ex, forte di un’ordinanza del giudice e di un piano studiato nei minimi dettagli. Yildiz si ritroverà devastata, convinta di aver perso tutto. Ma proprio quando la situazione sembrerà ormai senza ritorno, Halit compirà un gesto che cambierà di nuovo le carte in tavola. Resta da capire se sarà davvero un ripensamento o solo l’inizio di una nuova, sottile strategia.

Halit porta via Halit Can: l’inganno a Yildiz e l’ordine del giudice

La tregua tra i due ex sarà solo un ricordo. Halit deciderà di passare all’azione nel modo più crudele, strappando il piccolo Halit Can dalle braccia di chi ama. Non sarà un gesto impulsivo: l’uomo aspetterà il momento in cui Yildiz sarà lontana per colpire a tradimento, lasciandola svuotata e senza difese.

Già in passato aveva accarezzato l’idea di trattenere il bambino, ma questa volta non tornerà sui suoi passi. Sfrutterà l’assenza della sua ex moglie per mandare l’avvocato Metin a prelevare il piccolo con la forza. Non ci sarà spazio per i sentimenti: una fredda ordinanza del tribunale stabilirà che, fino all’udienza, il bambino dovrà vivere con il padre.

Asuman tenterà una resistenza disperata, ma si arrenderà tra le lacrime solo quando l’avvocato minaccerà l’intervento della polizia. Halit, gelido, osserverà il successo del suo piano da lontano, scomparendo prima ancora che Yildiz rincasi.

Halit restituisce il piccolo Halit Can a Yildiz

Quando Yildiz varcherà la soglia troverà solo silenzio e una madre distrutta. La verità le toglierà il fiato, facendola sprofondare nella disperazione nonostante le promesse di Asuman di risolvere tutto. Ma proprio mentre la tensione raggiungerà il culmine e ogni speranza sembrerà persa, accadrà l’impensabile.

Il campanello suonerà e tutti si aspetteranno di vedere le divise della polizia. Invece, sulla porta apparirà proprio Halit con Halit Can tra le braccia.

Con un distacco quasi surreale, l’uomo riaffiderà il piccolo alla madre: “Ho riportato nostro figlio”. Senza scuse o spiegazioni, darà istruzioni per i controlli medici in ospedale, promettendo di tornare il giorno dopo per affrontare finalmente la questione. Un gesto imprevedibile che lascerà Yildiz e la sua famiglia sospese tra il sollievo e il timore di cosa riserverà il domani.