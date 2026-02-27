Gli spoiler degli episodi turchi de La forza di una donna in programma tra qualche settimana su Canale 5 raccontano che Kismet e Cem dimostreranno di essere legati da un segreto. Grazie ad un flashback, il pubblico scoprirà che l'avvocatessa e il rivenditore di auto era stati sposati in passato. Una storia che aveva avuto un drammatico epilogo a causa dei nemici di lui.

Kismet chiede a Cem di lasciare in pace Bahar e Ceyda

Cem pretenderà che Bahar si rechi ad un evento benefico sotto falsa identità per scambiare una borsa con quella di un'altra donna.

La protagonista rimarrà sconvolta quando troverà Kismet al momento dello scambio. Il giorno seguente, la donna raggiungerà lo studio della sorellastra di Arif in cerca di una spiegazione. Kismet sceglierà di mentire a Bahar, ammettendo di essere stata truffata in quanto ha trovato la borsa vuota invece di un fascicolo utile alla risoluzione di un caso. L'avvocatessa si recherà poi alla concessionaria di auto dove rimprovererà Cem, invitandolo a lasciare in pace Bahar e Ceyda in quanto mamme di bambini piccoli.

Kismet e Cem sono stati sposati in passato

Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Cem non darà ascolto alle parole di Kismet, precisando di essere contrario alla sua storia d'amore con Emre.

Nel frattempo, Arif sospetterà che la sorellastra conosca il rivenditore di auto. Il barista ripenserà ad un tragico evento del suo passato. Il pubblico, a questo punto, scoprirà che Kismet e Cem erano stati sposati in passato. Il matrimonio era finito quando la donna era stata picchiata da alcuni nemici dell'uomo. L'avvocatessa non era più riuscita a perdonare Cem per il male ricevuto e per la perdita del bambino che attendevano.

Enver ha rischiato di morire in un incendio

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andati in onda a fine febbraio in prima visione in Italia, Enver ha continuato ad avere delle strane visioni su Hatice, la quale gli è apparsa in splendida forma.

Il sarto ha capito che sua moglie è deceduta nell'incidente stradale provocato da Arif tre mesi prima. L'uomo è apparso comunque interessato a passare del tempo insieme ad Hatice. Sirin è sembrata molto preoccupata per la salute di suo padre, temendo che abbia perso la ragione per il dolore.

Enver ha organizzato un'ultima cena romantica per lui e Hatice. L'uomo si è vestito in modo elegante ed ha apparecchiato la tavola per entrambi. Successivamente il sarto si è abbandonato alla disperazione sul divano, lasciando la candela accesa sul tavolo che ha appiccato il fuoco ai suppellettili. Enver ha rischiato di morire nell'incendio della sua abitazione che è stata ridotta in cenere.