I tronisti della seconda parte della stagione sembrano non convincere la maggior parte dei fan di Uomini e donne, e il motivo di questo scetticismo generale sarebbe da ricercare nelle segnalazioni che stanno circolando sul loro conto da alcune settimane. Si vocifera che Sara Gaudenzi sarebbe in contatto con Alessio, amico e collega di Ciro Solimeno, e quest'ultimo avrebbe un accordo con la corteggiatrice Alessia.

Le indiscrezioni sulla tronista di Uomini e donne

Nelle ultime registrazioni Sara ha fatto la conoscenza di due nuovi corteggiatori, ed è proprio grazie al loro arrivo che lei non ha dovuto abbandonare il trono.

In rete, però, si vocifera con insistenza che la tronista di Uomini e donne non starebbe facendo un percorso limpido soprattutto perché tra i suoi pretendenti c'è un carissimo amico di Ciro.

Secondo segnalazioni ancora tutte da verificare, Alessio sarebbe in contatto con Sara proprio tramite il tronista napoletano, che è anche un suo collega di lavoro.

I due protagonisti del dating-show sarebbero stati visti parlare in maniera piuttosto concitata nelle ultime puntate, e c'è chi sostiene che si sarebbero accordati su come proseguire il percorso nel programma fino alla fine della stagione.

Lo scontro con Alessia e il rimprovero di Maria

Anche sulla sincerità di Ciro ci sono parecchi dubbi, e le anticipazioni della registrazione di martedì scorso potrebbero averli alimentati.

Il tronista di Uomini e donne ha accusato Alessia di non essere realmente interessata a lui, poi ha rincarato la dose contro di lei dicendole che la trova fastidiosa in tutto, anche nel modo di parlare.

Maria De Filippi è intervenuta per difendere la corteggiatrice e per bacchettare Solimeno per i toni troppo eccessivi che avrebbe usato, ma lui non ha voluto ascoltare nessuno e ha eliminato la ragazza.

Il ripensamento di Ciro fa discutere

Secondo le segnalazioni che stanno impazzando sul web in questi giorni, però, Ciro e Alessia starebbero portando avanti un piano che avrebbero creato tempo fa lontano dai riflettori (frequentavano la stessa palestra di Roma).

Da mesi si vocifera che i due avrebbero un accordo, e Lorenzo Pugnaloni ha avallato questa teoria anticipando che il tronista di Uomini e donne sarebbe già andato a recuperare la corteggiatrice dicendosi pentito di averla eliminata nell'ultima registrazione.