Nelle puntate della terza e ultima stagione de La forza di una donna, Sirin prenderà di mira un altro uomo, dopo essersi sbarazzata per sempre del cognato Sarp. La ragazza si farà picchiare da tre barboni, per attirare l’attenzione di Arif.

Pettegolezzi sull’avvicinamento tra Sirin e Arif

A seguito della morte della moglie Hatice, Enver crederà di vederla ancora al suo fianco. Un giorno, l’anziano uomo finirà per distruggere la sua abitazione con un incendio, dopo aver preparato una cena a lume di candela per la defunta moglie. Dopo essere sopravvissuto, Enver si trasferirà nell’appartamento che aveva preso in affitto Sarp, morto per mano di Sirin, per aver manomesso la sua flebo all’insaputa di tutti.

A proposito di quest’ultima, continuerà a lavorare nella caffetteria di Emre, che invece assumerà Arif come gestore.

Con il passare dei giorni, Sirin comincerà a essere ossessionata da Arif. Ben presto, nel quartiere di Tarlabaşı si spargeranno dei pettegolezzi sull’avvicinamento tra Sirin e Arif. A quel punto, per non far degenerare la situazione, quest’ultimo dirà a Sirin di stare distante da lui, soprattutto per rispetto dei sentimenti che continuerà a provare per Bahar.

Sirin dice una menzogna al padre

Dopo essere stata respinta da Arif, Sirin chiederà a tre barboni di aggredirla in cambio di 100 lire turche, per spingere Arif a salvarla. Quella stessa sera, quest'ultimo non assisterà al pestaggio di Sirin al termine della giornata lavorativa, poiché farà un’altra strada.

Dopo essere stata picchiata, Sirin mentirà al padre Enver, facendogli credere che Bahar ha ordinato a Arif di starle lontano. La giovane finirà per mettere la sorellastra nei guai, poiché indossava il suo soprabito nel momento dell'aggressione.

Riepilogo: Sirin ha chiesto perdono a Bahar

Di recente, Bahar si è svegliata, dopo aver avuto un incidente stradale con Sarp, Arif e la madre Hatice. Quest’ultima ha avuto un attacco cardiaco, proprio quando sua figlia Sirin si è precipitata in ospedale insieme ai nipoti Nisan e Doruk per vederla. Sopraffatta dalla paura di perdere la madre, Sirin ha chiesto perdono a Bahar, per tutto il male che le ha fatto.