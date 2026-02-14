Lunedì 16 febbraio inizierà la settimana in cui il pubblico di Uomini e donne assisterà al ritorno in studio di Agnese De Pasquale e Roberto Priolo. Le anticipazioni del web, infatti, svelano che la dama e il cavaliere parleranno del loro rapporto e poi lui si inginocchierà e le chiederà di sposarlo. Mario Lenti continuerà ad essere assente per questioni di lavoro, invece Arcangelo Passirani deciderà di lasciare definitivamente la trasmissione.

Il ritorno in studio e la sorpresa

L'attesa dei fan di Uomini e donne sta per finire: tra il 16 e il 20 febbraio, infatti, sarà trasmessa la puntata in cui Roberto farà la proposta di matrimonio ad Agnese.

Secondo le anticipazioni del web, infatti, la prossima settimana andrà in onda il ritorno in studio della coppia: Maria De Filippi accoglierà i due come fa con tutti gli ospiti, farà loro qualche domanda e poi lascerà spazio al cavaliere e a quello che ha pensato per sorprendere la fidanzata.

Il protagonista del trono Over si inginocchierà e chiederà alla compagna: "Mi vuoi sposare?".

Dopo il "sì" di Agnese, tutti si alzeranno in piedi e applaudiranno all'emozionante gesto di Roberto a pochi mesi dall'inizio della storia d'amore lontano dai riflettori.

L'uscita di scena di Arcangelo e tanti assenti

Da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio, però, a Uomini e donne succederanno molte altre cose.

Arcangelo, per esempio, sorprenderà tutti annunciando la sua decisione di lasciare il programma in maniera definitiva: dopo quasi un anno nel parterre, dunque, il cavaliere sceglierà di uscire di scena serenamente e senza fare polemica.

Alle puntate della prossima settimana non parteciperanno diversi protagonisti del cast di quest'anno, a partire da Mario che si assenterà ancora per motivi di lavoro; Federico, invece, non sarà in studio e non assisterà alla proposta di matrimonio di Roberto ad Agnese.

Conoscenze in bilico a Uomini e donne

Le puntate di Uomini e donne che andranno in onda la prossima settimana saranno incentrate sugli addii.

Gemma e Sabrina, ad esempio, decideranno di chiudere rispettivamente con Ciro e Nicola, ma anche Elisabetta si dirà stufa del comportamento di Sebastiano e metterà un freno nella loro conoscenza.