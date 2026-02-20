Il percorso di Sara Gaudenzi a Uomini e donne si fa sempre più complesso, e le ultime indiscrezioni svelano che potrebbe concludersi prima del previsto. Stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo, la ragazza potrebbe lasciare il trono in una delle prossime registrazioni perché non proverebbe un reale interesse per nessuno dei suoi attuali corteggiatori, anzi nella sua testa ci sarebbero ancora Marco Veneselli e Jakub Bakkour.

I dubbi sul futuro a Uomini e donne

L'interesse del pubblico di Uomini e donne per il percorso di Sara sembra essere venuto meno da quando Marco e Jakub sono andati via, e i nuovi arrivati non avrebbero lo stesso appeal di chi li ha preceduti.

Secondo Lorenzo Pugnaloni, inoltre, il futuro della ragazza sarebbe tutt'altro che certo: si vocifera, infatti, che la giovane protagonista del dating-show potrebbe lasciare il trono da un giorno all'altro perché non proverebbe un reale interesse né per Alessio né per Matteo.

Come se non bastasse, si dice che Sara non avrebbe mai dimenticato chi l'ha corteggiata all'inizio della sua lunga avventura, e che anzi nei suoi pensieri ci sarebbero sia Marco che Jakub.

Le anticipazioni delle prossime puntate

Questa settimana il pubblico di Canale 5 ha visto per la prima volta i ragazzi che stanno corteggiando Sara nell'ultimo periodo, ovvero quelli che sta frequentando in esterna dopo aver detto addio a Marco, Jakub, Raien e Simone.

Nei prossimi giorni, dunque, andranno in onda le puntate di Uomini e donne in cui la tronista inizierà a baciare entrambi i suoi pretendenti: con Alessio (amico e collega di Ciro), in particolare, la giovane si scambierà effusioni in quasi tutte le esterne che faranno per conoscersi meglio.

Anche il rapporto con Matteo si consoliderà un po' di più, ma in studio non mancheranno i confronti e le discussioni.

Attesa per le nuove registrazioni

Lunedì 23 e martedì 24 febbraio si registreranno nuove puntate di Uomini e donne, e le anticipazioni che trapeleranno in quei giorni potrebbero fare chiarezza sul futuro di Sara in trasmissione.

I fan hanno capito che da qui alla fine della stagione non saranno presentati nuovi tronisti, quindi dovranno farsi andare bene i due che sono nel cast da diversi mesi e che ci resteranno almeno fino a maggio.