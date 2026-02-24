Da oggi, 24 febbraio, inizia l'avventura sanremese di Zeudi Di Palma: fino a venerdì prossimo, infatti, la ragazza sarà impegnata con il racconto del Festival su Monkey's Radio, anche se non si sa ancora il giorno in cui toccherà a lei. Nell'attesa di sapere qualcosa in più di questo ambizioso progetto, la 24enne ha condiviso con la sua community una nuova sponsorizzazione e la dolce dedica che le ha fatto la mamma prima di andare al lavoro.

Attesa per lo sbarco di Zeudi a Sanremo

I fan di Zeudi sono curiosi di sapere quando sarà a Sanremo, e in particolare quando racconterà le emozioni del Festival in radio.

Stando a quello che è emerso dai social, ogni giorno ci saranno diversi content creator a parlare della kermesse su Monkey's Radio, quindi Di Palma potrebbe arrivare in città durante la settimana.

Molto probabilmente sarà la stessa ragazza a svelare quando sarà il suo turno (potrebbe toccare a lei da mercoledì 25 a sabato 28 febbraio), nel frattempo si sta dedicando anche ad altri progetti di lavoro.

Qualche ora fa, infatti, Zeudi ha sponsorizzato prodotti per fare la skincare e la sua community li ha mandati quasi tutti sold-out in pochissimo tempo.

Il tenero gesto della mamma

Stamattina Zeudi ha condiviso con i suoi tanti follower la dolce dedica che le ha fatto la madre, un breve ma importante messaggio che ha commosso tutti.

"Buon lavoro. Ti amo, mamma", sono le parole che la signora Maria Rosaria ha scritto per la figlia su un foglio prima che lei partisse per una nuova avventura professionale.

Queste cose mi fanno versare un mare di lacrime 🤧#zeudiners pic.twitter.com/QQ2modz7kb — Katya 🌷🪽 (@cristaleye24) February 24, 2026

La trepidante attesa della community

L'avventura di Zeudi a Sanremo è attesissima da tutte le persone che la seguono sui social, anche da chi vive fuori dall'Italia e si sta organizzando per ascoltarla in radio o in streaming.

Chi fa parte della community vorrebbe sapere quando toccherà a Di Palma parlare del Festival su Monkey's Radio, anche se in tanti sospettano che potrebbe essere tra gli ultimi proprio perché sono in moltissimi ad aspettarla.

Il 24 febbraio la giovane non ha ancora svelato se è già partita per la Liguria o se si trova ancora a Napoli per lavorare su altri progetti, ma sicuramente si capirà qualcosa di più nelle prossime ore.