Le trame delle puntate turche di Io sono Farah in programma prossimamente in prima visione su Canale 5 raccontano che Mehmet e Tahir (Engin Akyürek) riusciranno a far arrestare Ilyas e Orhan. La permeanza di quest'ultimo in carcere durerà molto poco a causa di un diabolico piano.

Orhan e Ilyas vengono arrestati e portati in carcere

Mehmet e Tahir uniranno le forze per dimostrare che Ilyas è una talpa della polizia. Quest'ultimo verrà arrestato al termine di un piano organizzato dai due fratelli.

Successivamente Mehmet si scaglierà come una furia contro Orhan, accusandolo di avergli sparato in testa un anno prima.

L'uomo verrà arrestato e portato in carcere dove mostrerà ad Ilyas tutto il suo disprezzo per com'è riuscilo a farsi fregare da Mehmet. Ma Orhan dimostrerà di essere sempre un passo avanti rispetto alle indagini del figlio adottivo grazie all'aiuto di alcuni poliziotti corrotti. L'uomo incolperà Ilyas di aver sparato a Mehmet, facendo trovare le sue impronte digitali sull'arma del tentato omicidio. In questo modo, Orhan sarà scarcerato immediatamente nonostante il figlio adottivo sia disposto a testimoniare contro di lui.

Orhan si allea con Behnam per vendicarsi di Mehmet

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Orhan farà presente che Mehmet ha dei notevoli problemi di memoria visto il trauma che ha subito alla testa col proiettile.

L'uomo riuscirà a diventare un consulente della polizia. Allo stesso tempo, Mehmet giurerà di annientare tutte le indagini portate a termine da Orhan, ormai tornato a piede libero. Quest'ultimo organizzerà una trappola per il figlio adottivo con l'aiuto di Perihan. L'uomo stringerà un'alleanza con Behnam, in cerca di vendetta nei confronti di Tahir, reo di avergli portato via Farah e Kerim. L'iraniano farà in modo che Orhan ritrovi il corpo senza vita di Ali Galip. La situazione metterà nei guai Farah, Bade e Gonul, responsabili della morte dell'uomo e l'ignaro Mehmet all'oscuro di tutto.

Tahir ha impedito a Behnam di uccidere Mahmud in ospedale

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda a fine febbraio su Canale 5, Mehmet (Demet Ozdemir) ha rapito Vera per capire come abbia fatto Behnam a catturare Tahir che pensava fosse morto.

La donna ha confessato al poliziotto che è il fratello del criminale.

Farah, invece, è stata accusata di aver ferito Mahmud. Tahir ha deciso di nascondere l'amata in un posto sicuro. Behnam, intanto, è apparso sempre più deciso a uccidere suo zio, in modo da prendere il controllo di tutti gli affari della famiglia. Tahir si è recato in ospedale dove ha sventato l'omicidio di Mahmud ad opera dell'iraniano.