Sta per iniziare la settimana di Sanremo e Zeudi Di Palma sarà tra coloro che la racconteranno fino alla proclamazione del vincitore. Come ha confermato lei stessa sui social, dal 24 al 28 febbraio sarà tra i content creator che commenteranno il Festival su Monkey's Radio: l'appuntamento è fissato tutti i giorni dalle 12:00 alle 16:00 per contenuti esclusivi sugli artisti in gara e sull'aria che si respira in città.

Settimana speciale per Zeudi

Nel weekend Zeudi si è presa una pausa dai social per poter preparare al maglio l'avventura che vivrà questa settimana: la 24enne sarà una delle voci che racconteranno il Festival di Sanremo su Monkey's Radio.

L'appuntamento per i fan di Di Palma è tutti i giorni dalle 12:00 alle 16:00 in streaming e in radio, dove diversi influencer che appartengono alla stessa agenzia parleranno di quello che accadrà sul palco dell'Ariston e dietro le quinte.

L'ex Miss Italia sarà impegnata con questo nuovo progetto dal 24 al 28 febbraio, ovvero per tutta la durata della kermesse canora che quest'anno sarà condotta da Carlo Conti e Laura Pausini.

La curiosità della community

I fan di Zeudi non vedono l'ora di seguirla in questa nuova avventura, e anche chi non vive in Italia si sta preparando per supportarla da lontano.

"Immagino che partirà oggi per Sanremo, siamo pronti?", "E se fosse già lì?", "Finalmente domani si inizia, sono troppo curiosa", "In bocca al lupo Zeudi", "La vedremo in una nuova veste e sicuramente sarà bravissima", si legge su X in queste ore.

La pausa dai social

Zeudi manca dai social da alcuni giorni, ma i suoi fan sapevano che si sarebbe assentata tutto il weekend per poter progettare al meglio la nuova settimana.

Al momento non si sa se Di Palma è già a Sanremo o se arriverà nelle prossime ore, la cosa certa è che dal 24 febbraio inizieranno i collegamenti radio lei e altri influencer parleranno del Festival e di tutto quello che gli ruota attorno.

A quasi un anno di distanza dall'esperienza al Grande Fratello, dunque, Zeudi sta per riavvicinarsi alla televisione partecipando ad un progetto ambizioso e che le permetterà di mostrarsi in una nuova veste, quella di speaker radiofonica.