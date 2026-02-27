Il 26 febbraio Zeudi Di Palma ha avuto la possibilità di guardare il Festival di Sanremo da molto vicino, infatti era tra il pubblico dell'Ariston. I fan della ragazza, però, hanno saputo della sua presenza in teatro da un video che lei ha pubblicato su Instagram a qualche ora dall'inizio della diretta: l'ex Miss Italia ha ripreso la prima discesa dalle scale di Irina Shayk con tanto di zoom, come a volersi complimentare con lei per la bellezza e la classe che ha mostrato.

L'esperienza di Zeudi al teatro Ariston

In questi giorni Zeudi è stata a Sanremo e si è divisa tra interviste ed eventi, proprio come i tantissimi personaggi noti che sono nella città dei fiori questa settimana.

Il 26 febbraio, però, la ragazza ha vissuto un'esperienza che sicuramente ricorderà: Di Palma ha assistito alla terza puntata del Festival direttamente dalla platea del teatro Ariston.

La giovane ha pubblicato solo un video della serata, quello della prima di discesa dalle scale di Irina Shayk.

La 24enne ha zoomato sulla modella di origini russe e sul look con il quale si è presentata al pubblico giovedì scorso.

I commenti della community

La storia che Zeudi ha pubblicato su Instagram l'altra sera è stata molto commentata dai suoi fan, in particolare da chi si aspettava che le attenzioni della ragazza sarebbero state quasi tutte per la modella che ha co-condotto il Festival di Sanremo giovedì scorso.

"Lei è all'Ariston e ovviamente riprende l'entrata di Irina", "Non mi aspettavo niente di diverso", "Voleva provare lo zoom", "Ti capiamo benissimo cucciola", "Un classico", "Lei era tra il pubblico e l'unica storia che ha fatto è quella su Irina, che icona", si legge su X in queste ore.

Le dichiarazioni sull'amore

Nell'ultimo anno si è detto e scritto di tutto sulla vita privata di Zeudi, in particolare che avrebbe una relazione segreta con un ragazzo della sua città.

La 24enne ha sempre smentito questo rumor, e anche l'altro giorno in radio ha ribadito che è single.

"In questo momento non ho una storia d'amore, ma mi sento pronta. Sono stata con un ragazzo in passato, ma ora spero di fidanzarmi con una donna indipendente e di fascino", ha dichiarato Di Palma in radio.